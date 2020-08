Carboni: "Tuve firmado a Cristiano"

Amadeo Carboni confirma uno de los mitos que envuelven la historia reciente del Valencia CF y que adelantó en su momento SUPER: el traspaso frustrado de Cristiano Ronaldo. El que fue director deportivo del club durante la etapa de Juan Soler como presidente en 2007 desvela en una entrevista al medio italiano 'Il Posticipo' muchos detalles de un acuerdo con el portugués que era total. «Tenía los contratos firmados por Mendes, no faltaba nada entre Ronaldo, su agente y yo», afirma el de Arezzo.

El italiano relata cómo fue el proceso para convencer al crack de Madeira, que en ese momento ya contaba con un caché alto, donde tuvo que emplearse a fondo con el objetivo de encontrar una fórmula para poder acometer el traspaso del cinco veces ganador del Balón de Oro. «Habíamos encontrado los recursos económicos para llevarlo: habíamos hecho arreglos con Nike y Coca Cola, los patrocinadores del jugador. Ronaldo en ese momento ya ganaba 10 millones netos al año: mucho dinero para un club como el Valencia. Era el período en el que había discutido con el Manchester United y aún no había ganado su primera Champions League. Estaba hablando con su representante Jorge Mendes. En el 2006/07 y València vivía un boom, había un presidente importante (Juan Soler) que había decidido hacer el nuevo estadio gastando casi 250 millones. Tuve su "sí" para llevar a Ronaldo. Habría sido un pez gordo que podría haber cambiado la historia del Valencia CF. Tenía los contratos firmados por Mendes: no faltaba nada entre Ronaldo, su agente y yo. El trato, sin embargo, no se concretó y unos años después el Real Madrid lo aceptó», relata con detalle la leyenda valencianista.

El traspaso no se completó por razones que se desconocen, pero la llegada al conjunto valencianista de un jugador de la talla de Cristiano Ronaldo hubiera sido un golpe de efecto en un club temido en Europa y que aspiraba a todo en aquel momento. El jugador continuó en Manchester y consiguió alzarse con el trofeo de la Liga de Campeones antes de aterrizar en España de la mano del Real Madrid.

Primer intento en 2003

Era la segunda ocasión que el luso pudo vestir de blanquinegro tras otro intento fallido unos años antes tal y como confirmó el mismo Cristiano: «Cuando había jugado unos pocos partidos con el Sporting, desperté la atención de varios clubes europeos, como el Inter, el Arsenal o el Valencia». Esta vez el obstáculo al final fue económico, el Valencia CF tardó demasiado en decidirse a apostar por un futbolista tan joven y el Manchester se adelantó.