¡Insólito! Una actriz de cine x pide una camiseta del Valencia CF para su rodaje

En el mundo de las redes sociales se puede encontrar todo tipo de contenido incluso peticiones de lo más inesperadas. Eso ha ocurrido en Twitter con una actriz de cine para adultos. Esta ha pedido a sus seguidores si alguien podía dejarle una camiseta de fútbol, en concreto, del Valencia CF.

La actriz en cuestión ha publicado este mensaje: "Chicos, alguien me puede dejar una camiseta de fútbol?Es para un rodaje,preferentemente de el @valenciacf pero me sirve de otros equipos que estén en 1a en caso de que nadie me pueda dejar la del Valencia CF,prometo devolverla la próxima semana en perfectas condiciones"