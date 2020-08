Nuno Espirito Santo rueda por los suelos

El Wolverhampton de Nuno Espirito Santo logró este jueves el pase a los cuartos de final de la Europa League después de vencer a Olympiacos por 1-0, gracias a un gol de penalti anotado por uno de los delanteros de moda del fútbol europeo, el mexicano Raúl Jiménez.



Los Wolves se medirán al Sevilla de Lopetegui en busca de las semifinales en un partido que tuvo una curiosa anécdota, cuando el técnico portugués, ex del Valencia CF, fue arrollado por un jugador del conjunto griego y rodó por el suelo. Nuno, concentrado en el partido en su área técnica, no ve venir al egipcio Ahmed Hassan Mahgoub, que le da un empujón para no chocar con él. El técnico, como se aprecia en el vídeo, restó importancia a la acción y la cosa no pasó a mayores.