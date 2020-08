Jorge Sáenz sigue en el Celta

El RC Celta de Vigo comunicaba este sábado la lista de jugadores que inician la pretemporada a las órdenes de Óscar García y no hay novedad para Jorge Sáenz, que por el momento arranca su segundo año de cesión en el conjunto celeste después de someterse a las pruebas PCR de detección del Covid-19. El central es uno de los 21 jugadores del primer equipo llamados para completar entre lunes y martes a las pruebas físicas y médicas pertinentes antes del regreso a los entrenamientos en A Madroa el miércoles 12 de agosto. El Valencia CF tiene la opción e recuperar al futbolista este verano a cambio de una indemnización que de momento no ha ejercido, a pesar de que hasta ahora es una cesión que no ha resultado positiva para sus intereses.

Se juntan varios factores para poner sobre la mesa la posibilidad de que el jugador vuelva. Uno, la opción de que inicie la pretemporada con Javi Gracia para que el nuevo entrenador pueda evaluar su progresión y decidir si quiere contar con él. Otro, que no está nada claro que el futbolista vaya a entrar en los planes de Óscar esta temporada, después de un año en el que apenas participó en nueve partidos entre Liga y Copa.

Recuperar al futbolista, en cualquier caso, ha de ser una decisión consencuada con el Celta y depende de una negociación entre los dos clubes, porque en las circunstancias actuales el Valencia no va a asumir la penalización por repescar al central antes del 1 de julio de 2021, como está pactado en el acuerdo.

La opción más viable para el Valencia CF sería que el técnico del Celta decida no contar con él y descartarlo, y que el club vigués lo deje marchar sin pedir nada a cambio. En el mes de febrero, sin embargo, ya hubo sus más y sus menos entre los dos clubes. Recuperar a Jorge Sáenz fue una de las opciones que barajó César Sánchez después de producirse la lesión de Ezequiel Garay. Era un día después de haberse cerrado el mercado de invierno y las posibilidades para cubrir esa baja no eran muchas, de hecho al final el Valencia no firmó ningún central y terminó dando minutos a Hugo Guillamón.

Entonces, la postura del Celta fue intransigente y no lo dejaron salir, argumentaron que lo necesitaban para la rotación en defensa. Eso fue a principios de febrero y Jorge Sáenz, después, no jugó un solo minuto hasta el 24 de junio. Entre finales de octubre y mitad de marzo, cuando se suspendió la competición, estuvo desaparecido y no contaron con él más que en dos partidos de la Copa ante el Peña Azagresa de ercera División y el Mirandés.



Su partido ante el Barça

Su mejor momento coincidió entre finales de junio y principio de julio, cuando por necesidad y ausencias fue titular e hizo un gran partido ante el FC Barcelona. Una semana después repitió en el once ante el Atlético de Madrid. Aún así, no está nada claro que su papel en la temporada 20/21 vaya a ser de protagonista.