Nuevo desafío para Lucarelli

Cristiano Lucarelli ya es el nuevo entrenador del Ternana Calcio de la Serie C italiana. El técnico firma por dos temporadas con el conjunto de Terni tras rescindir de mutuo acuerdo su contrato con el Catania, banquillo que había ocupado durante los últimos nueve meses. El 'Toro' de Livorno, ex del Valencia CF, será presentado junto su cuerpo técnico el 11 de agosto ante la prensa y la afición.

El italiano empezó su carrera como entrenador tras retirarse en 2012 en el Parma, club que le dio su primera oportunidad en los banquillos con el equipo juvenil y, en ocho años ha ocupado siete banquillos diferentes. Tan solo un año después de debutar como técnico, el que fue delantero del Valencia en la temporada 1998/99 dio el salto al Perugia de la extinta Serie C-1. Curiosamente, el mismo equipo que le dio la oportunidad de debutar como futbolista en el fútbol profesional con solo 18 años en 1993. Su estancia en Perugia fue corta ya que un mes después de firmar su contrato y tras haber estado al frente del equipo en un partido de Coppa, el italiano fue cesado por desavenencias con la directiva.

Dos meses después, Lucarelli emprendía una nueva aventura en el Viareggio, club que abandonaría a la finalización de ese curso. Después de ello, el técnico entró en una espiral de cambio de clubs modestos sin poder echar raíces. Pistoiese, Tuttocuoio, ACR Messina, Catania en una primera etapa, Livorno, equipo que prescindió de sus servicios después de cuatro meses, y una vuelta a Catania, forman parte de su currículum.



Su paso por el Valencia

Cristiano Lucarelli llegó a València en verano del año 1998 procedente de la Atalanta. El futbolista era el típico delantero 'tanque', con 1,88 metros y un carácter aguerrido. Unas características que, junto una desafortunada lesión, lastraron su rendimiento en una plantilla dirigida por su compatriota Claudio Ranieri. En la capital del Túria disputó 19 partidos: 12 de Liga, uno de Copa de la UEFA y cuatro en la Intertoto (trofeo que levantó) en los que anotó tres goles, uno en cada competición. El Valencia ganó ese año la Copa del Rey pero, al no haber disputado ningún minuto en esta competición, el italiano no figura como vencedor de dicho trofeo. Un año después de su llegada, Lucarelli abandonó el Valencia y volvía a su país de la mano de la US Lecce. Cosenza, Padova, Torino, Livorno, Shakhtar y Nápoles también disfrutaron de su juego.