El Sevilla da casi por perdido a Rakitic y Parejo está en la lista

El director deportivo del Sevilla asegura que el fichaje de Iván Rakitic "es tan complicado económicamente que no lo veo". Monchi, que tiene una relación especial con el croata del Barça, no lo descarta definitivamente pero deja claro en declaraciones a Diario de Sevilla que su regreso va a ser muy complicado. Activará por tanto otras opciones entre las que está el '10' del Valencia CF, el capitán Dani Parejo.

"Iván es un jugador que, por lo que declara, le gustaría volver al Sevilla hoy, mañana o dentro de dos años. ¿Que a mi personalmente me gustaría que regresase? No escondo que es mi amigo, pero a día de hoy lo veo muy difícil por no decir imposible. Cosas más difíciles se han visto en el fútbol, pero a corto plazo no lo veo. Es tan complicado económicamente, que no lo veo. ¿Que esto se sigue alimentando? Hay que dar noticias. Nosotros siempre llevamos nuestra planificación en secreto", asegura Monchi sobre la difícil incorporación de Rakitic.

En cuanto al objetivo Parejo, para el Sevilla tampoco va a ser fácil porque el Villarreal lleva la delantera y el futbolista está bastante convencido, un cambio de equipo que ni siquiera le obliga a cambiar de casa ni de vida. La gran baza que jugaría es la Champions, un aliciente que no le puede ofrecer el club de La Cerámica. Parejo, a la espera de acontecimientos, inicia la pretemporada este lunes con las primeras pruebas médicas antes de que vuelva a rodar el balón.