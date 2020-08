Ayala, Cañizares, Kempes y Subirats con el Espíritu del 86

La plataforma Espíritu del 86, un grupo de valencianistas preocupados por la gestión de Meriton Holdings en el Valencia CF, pasa a la acción y busca adhesiones entre accionistas, abonados, peñas y agrupaciones con el objetivo de presionar a Meriton y poner fin a su etapa en el club de Mestalla. Entre los firmantes, leyendas como Fabián Ayala, Santi Cañizares, Javier Subirats y Mario Alberto Kempes.

Este es el contenido íntegro del mensaje de adhesión a la Plataforma Espíritu del 86:

A lo largo de estos dos últimos meses, hemos intentado contribuir a la sensibilización de la sociedad valenciana, autoridades y medios de comunicación, ante el gravísimo momento en el que se encuentra el Valencia Club de Futbol SAD, como consecuencia de una equivocada línea de negocio y conducta, que de mantenerse y confirmarse una serie de obligaciones incumplidas, pueden llevar a la centenaria institución a una 'Causa de Disolución'.

Partimos con un objetivo prioritario: la rectificación y reacción del máximo accionista. Para ello, y con ánimo de 'mano tendida', apelamos a su humildad como primer paso para la recuperación de una afición, absolutamente desafecta y ofendida, a nuestra recomendación a conocernos y querernos en vez de evitarnos y al cumplimiento de sus obligaciones. Para esto último, consideramos conveniente trabajar la vía legal recurriendo el incumplimiento sistemático de la ATE y la vía de la responsabilidad mercantil-contable requiriendo a la firma Auditora Ernst&Young. De la primera y confiando en que el Ayuntamiento y las Consellerias competentes para resolver o prorrogar la citada ATE, sean en orden a su competencia diligentes y responsables, agradecimos la firmeza con la que el Ayuntamiento, advirtió de las obligaciones de Meriton con la ley, la ciudad y sus ciudadanos. De la segunda y con su 'acuse de recibo', la auditora sabe de nuestra vigilancia a la que a nuestro entender, implicaría una importante afectación contable al 'activo' del club en el caso de confirmarse la inacción de sus mandatarios y la consiguiente resolución de la Actuación Territorial Estratégica.

Lamentablemente, el objetivo inicial parece inerte. Su naturaleza, su orgullo, su posición de poder les impide rectificar. Al contrario, su incomprensible coherencia la han refrendado con su silencio frente al sector público, con algún doloroso despido, con la tardía adquisición del nuevo entrenador y la inexistente del Director Técnico o con alguna absurda manifestación como aquella realizada en la clausura de una máster internacional. Nosotros conocemos la gran dificultad que entraña en estas condiciones, hacer este tipo de reflexión. Pese a ello, queremos anunciarles que nuestro amor al club hará incompatible nuestra rendición.

La plataforma, nace de la enorme preocupación por el devenir del club. No nos mueve ningún interés más allá de la exposición del problema y a anticiparnos a la posibilidad real de riesgo letal. No buscamos notoriedad alguna. Hoy, nadie de nosotros aspira a un futuro dentro de la entidad. Sin embargo, vamos a seguir trabajando desde el convencimiento que la convivencia entre Meriton y el valencianismo ya no es posible y más pronto que tarde se verán obligados a marchar. Y ese será el momento de todos, accionistas, abonados, peñas o agrupaciones. Y deberemos esforzarnos individualmente, de apostar o no por volver a empezar, sabiendo de la complicación pero otra vez sintiendo que el club es nuestro, de los Valencianos, de los Valencianistas.

Mientras, vamos a seguir atentos a la convocatoria de la próxima Junta de Accionistas y a la posibilidad si procediera de la impugnación de las cuentas. Y para ello y sin esconderles un ápice de dificultad, en su caso necesitaríamos la unión de algo menos de 40.000 acciones o lo que es lo mismo, del 1% del accionariado. Lo imposible podemos intentar hacerlo posible si comenzamos a posicionarnos. Según la respuesta obtenida, valoraremos el trabajo de sindicación a partir del mes de septiembre.

Por ello y para contar con el 'feedback' a la iniciativa, si usted muestra idéntica preocupación a la nuestra, le agradeceríamos se adhiera a nosotros a través del correo electrónico recientemente creado, espiritudel86@gmail.com

Desde la incertidumbre del momento pero con el ánimo y valencianismo indemne, los abajo firmante les piden más que nunca unidad, valentía y si lo consideran, adhesión.

AMUNT VALENCIA!

@espiritudel86

Quique Arce, Actor / Fabián Ayala, exfutbolista VCF / Enrique Biosca, abogado / Santiago Cañizares, exfutbolista VCF / Angel Casero, ciclista / Pablo Delgado. Abogado / Alfonso Fernández. Asesor financiero / Rafael Fernández. Médico / Juan Fermín Germán. Asesor financiero / Pedro Gómez. Camarero / Vicente Gorgues. Profesor / Sento Herrero. Empresario / Cesar Iribarren. Profesor universitario / Mario Alberto Kempes. Exfutbolista VCF / Ernesto Pardo. Economista / Francisco Peñuela. Auditor / Ernesto Rios. Notario / Justo Ruiz. Administrativo / Javier Subirats. Exfutbolista VCF.