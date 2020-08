Cañizares pone en el foco a Javi Gracia

"No ha empezado a entrenar y ya está el foco en Javi Gracia. ¿Qué opinará de la venta de sus dos mejores centrocampistas? Preocupa igual si le parece bien como si está en desacuerdo. Si es lo primero, en duda su criterio deportivo. Si es lo segundo, en duda su capacidad de mando".

Es el mensaje de Santi Cañizares en redes sociales ante la inminente salida del Valencia CF de Parejo y Coquelin, todavía no oficial. En cualquier caso, no es una decisión que haya tomado el nuevo entrenador, que ya la conocía cuando decidió comprometerse con el club de Mestalla.

"He dado por hecho que ambos son los dos mejores centrocampistas del VCF; y quizás me he pasado de frenada, porque para mi lo son... Entiendo que haya otras opiniones, evidentemente no las comparto", concluye la leyenda valencianista sobre la polémica desatada en los últimos días por la venta de los dos futbolistas.