Última hora: Coquelin tiene permiso para ausentarse, Parejo está citado

La plantilla del Valencia CF está citada para arrancar este lunes con las pruebas previas al inicio de la pretemporada. Aunque en la lista que facilitó inicialmente el club estaban todos convocados excepto Jason Remeseiro y Álex Blanco, el primero acabó esta semana su participación con el Getafe en la Europa League y el canterano está disputando el play-off de ascenso con el Zaragoza, a última hora se ha producido una novedad importante.

El Valencia CF, en plena negociación para el traspaso de los dos futbolistas, decidió a última hora de este domingo alargar un día o dos las vacaciones de Francis Coquelin, que tiene por tanto permiso para no presentarse para pasar las pruebas médicas con el resto de la plantilla. No así Parejo, que sí está citado como el resto. Ambos están cerca de cerrar su salida rumbo al Villarreal, que está muy próxima pero no firmada todavía por el Valencia.

¿Interpretación? Todo apunta a que Coquelin tiene permiso porque su parte del acuerdo sí está prácticamente cerrada y que es la salida de Parejo la que todavía está pendiente de concretarse, de ahí que el que ha sido capitán del Valencia CF sí tenga la obligación de presentarse para iniciar el trabajo.

La lista de 31 jugadores, 25 del primer equipo y 6 canteranos, que hizo pública el Valencia es la formada por Jaume Domènech, Jasper Cillessen, Thierry Correia, Cristiano Piccini, Gabriel Paulista, Hugo Guillamón, Eliaquim Mangala, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayà, Toni Lato, Álex Centelles, Uros Racic, Geoffrey Kondogbia, Daniel Wass, Francis Coquelin, Dani Parejo, Carlos Soler, Gonçalo Guedes, Denis Cheryshev, Kang In Lee, Manu Vallejo, Rubén Sobrino, Rodrigo Moreno, Máxi Gómez, Kevin Gameiro, Cristian Rivero, Guillem Molina, Vicente Esquerdo, Koba Lein, Yunus Musah y Jordi Escobar.

Así pues, si el francés se presenta este lunes para someterse a las pruebas, primero las de detección del Covid-19 que establece el protocolo de LaLiga y después los exámenes médicos que se irán pasando en la clínica IMED, será por voluntad propia, porque el club le ha dado permiso para ausentarse en principio durante uno o dos días.