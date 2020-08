Todo sobre Otamendi

Nicolás Otamendi no se olvida de su corto pero intenso periplo en el equipo valencianista, al que emocionalmente coloca de nuevo como destino prioritario. Ese amor, además, es correspondido por Lim, que no se quita de la cabeza el anhelo de fichar al central. Así es como el nombre de Nico Otamendi vuelve a aparecer en el verano del Valencia CF, a partir de un hecho como que el Manchester City ha puesto al argentino en el mercado. Las posibilidades de que acabe saliendo son mucho mayores que hace un año, cuando Peter Lim hizo un primer intento de recuperar al General.

No es en ningún caso una operación sencilla, además del factor económico hay un inconveniente añadido que es su pasaporte extracomunitario, pero el club de Mestalla tiene y tendrá siempre una baza decisiva con el argentino: Nico quiere volver y en el caso de abandonar el City agotará todas las posibilidades de que su destino sea València.



La noticia de la posible salida de Otamendi se produce después de que el Manchester City concretase el fichaje del holandés Nathan Aké por 45 millones de euros, central reclamado por Pep Guardiola. Sin embargo, al Valencia no le ha venido de nuevo porque el primer acercamiento para conocer la situación del argentino se produjo bastante antes. Fue semanas atrás, en el inicio de la negociación con el City para la venta de Ferran Torres. Txiki Begiristain y Ferran Soriano ofrecieron futbolistas con la intención de abaratar el fichaje, opción que rechazó Peter Lim.

Sin embargo, en esas reuniones el Valencia CF ya preguntó en qué condiciones podría salir este verano el General. La respuesta de Txiki Begiristain fue bastante clara: Otamendi tiene un precio inferior al que tenía hace un año, ha cumplido 32 años y le quedan dos más de contrato, pero tiene un precio. Es un futbolista que tiene un caché en el mercado, por el que tienen ofertas y gratis no va a salir.

Más allá del cruce de deseos entre Lim y Otamendi, el regreso es como decimos una cuestión complicada. El Valencia CF tendría que dar una vuelta a la planificación fijada en los días posteriores a la llegada de Javi Gracia entre el mismo entrenador, Miguel Ángel Corona y Anil Murthy. Quizá, lo menos problemático teniendo en cuenta la valía competitiva del defensa de 32 años. Los obstáculos, no obstante, siguen existiendo. Meriton debería cuadrar el estatus con el que Otamendi vendría del City dentro de una plantilla que verá ampliamente reducido su coste global.

Aunque las condiciones que pone el City son mejores que el verano anterior, hay que tener en cuenta que la situación del Valencia tampoco es la misma, tiene menos dinero porque no se ha metido en la Champions y el coste de su plantilla está muy por debajo de entonces. Aún así, económicamente no es un fichaje inviable y el club sabe que Otamendi está dispuesto a esperar a que ocurran cosas en Mestalla, sobre todo que salgan futbolistas y entre dinero. Y tiene claro que su ficha aquí no iba a ser ni de lejos la que tiene en la Premier. No es su principal preocupación la económica en estos momentos. Tiene ofertas de LaLiga y una muy importante de Italia, pero de momento no se mueve mientras haya una opción. Además sigue compitiendo en la Champions.



El problema de los pasaportes

Si Lim se lanza a por Otamendi eso supondrá un ligero sobresalto en los planes: olvidarse de Yangel Herrera, también sin pasaporte comunitario, o la salida de alguno de los actuales extranjeros del equipo, Gabriel Paulista, Kang In o Maxi. La primera alternativa sería más factible, pues por ahora no existe ningún compromiso irreversible con el venezolano. Bajo ese supuesto, si Gabriel obtiene la nacionalidad española –como así se espera que suceda en las próximas semanas– Otamendi cabría en el cupo de tres extracomunitarios. El central brasileño ha realizado todos los exámenes y trámites requeridos para alcanzar la nacionalidad española. Solo queda que el Ministerio envíe una resolución favorable citándolo a jurar obediencia a la Constitución, al estado español y sus leyes.

En la idea del club no está traspasar a Maxi, Kang In o Gabriel. Tras las conversaciones con Gracia, se visualiza a los tres como referentes del Valencia 20/21. Con Otamendi, Lim sería receptivo a una oferta por Diakhaby o el propio Paulista. En el caso de Gabriel, solo una propuesta Champions de una liga top podría hacerle cambiar su idea de no irse de Mestalla.

El Betis también puja por el defensa. Manuel Pellegrini, nuevo técnico verdiblanco, lo conoce perfectamente. Junto al chileno Nico ofreció un gran rendimiento en su primera temporada en Manchester, aunque sabe que prefiere València. En principio, Diogo Leite, al que Lim augura un futuro prometedor, es quien lidera la carrera para reforzar el eje de la zaga. Faltaría ver cómo afectaría la llegada del joven del Oporto, desde el punto de vista económico y deportivo, a un replanteamiento en favor de Otamendi.