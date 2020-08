Más de 1000 valencianistas protestan contra Lim

Ni son todos los que están ni están todos los que son, pero bien se puede decir de los valencianistas que este miércoles acudieron a la Plaza de la Afición del Valencia CF, frente a Mestalla y las oficinas del club, que representan a buena parte del valencianismo. Acudieron allí con un objetivo, hacerse oír ante Meriton, ante Peter Lim y Anil Murthy, para hacerles ver su enfado por los últimos meses de gestión de la entidad blanquinegra. Dos mensajes, que reaccione, o uno más directo, que se vayan del Valencia CF.

A pesar de ser el mes de agosto y de las reticencias que puede generar entre los aficionados el hecho de reunirse en estos días de pandemia por el coronavirus, cerca de mil aficionados valencianistas acudieron al encuentro con diferentes pancartas contra Peter Lim y Anil Murthy. Y es que las horas previas al encuentro en la Plaza de la Afición, programado desde hace días, fueron frenéticas porque en apenas unas horas el Villarreal anunció que había fichado a Coquelin y a Dani Parejo, y poco antes de las cinco de la tarde, el capitán rompía a llorar diciendo que su hijo no entendía por qué se va del Valencia CF. Las palabras de Parejo asegurando que nunca quiso irse del Valencia CF porque es el club de su vida detonan los ya de por sí débiles cimientos de Meriton entre el valencianismo. Tienen más fondo y dicen más de la manera de gestionar de Meriton que la salida de Mateu Alemany del pasado año.



Cánticos de «¡Peter vete ya!» o «Anil canalla, fuera de Mestalla» así como referencias a Dani Parejo, que ayer miércoles se despidió de la afición valencianista porque el club no contaba con él y ha firmado por el Villarreal, han sido la constante en una manifestación que no registró incidentes más allá de las protestas contra los dirigentes del Valencia CF. A destacar también que los aficionados que acudieron al encuentro guardaron las pertinentes medidas de seguridad contra el coronavirus y acudieron con mascarillas.

Pero no solo se trataba de protestar contra la gestión de Meriton, también hubo un velatorio junto al monumento de la Afición y sonó la canción que el grupo valenciano Tardor dedicó al Valencia CF con motivo del centenario del club. Fu sin duda uno de los momentos más emotivos de la tarde. El eje que vertebra las protestas de todos los valencianistas es la gestión de Meriton, y el eco del enfado y la desilusión de los aficionados blanquinegros ha llegado hasta Singapur a través de internet. En unas declaraciones al periódico The Strites Times antes de que se produjese la manifestación de ayer, Anil Murthy parece no darle demasiada importancia cuando se le cuestionó precisamente por el enfado de los aficionados: «Como hemos hecho muchas veces, buscamos tener una comunicación directa con la afición. Pero cada club tendrá sus problemas y grupo de aficionados disidentes». El presente es incierto, pero es que el propio Murthy no augura un futuro esperanzador: «Vamos a tener una temporada complicada debido al Covid-19, por lo que debemos ser responsables y controlar los costos de manera estricta. ¿De qué sirve un club en quiebra? Si las cosas van muy mal en el aspecto financiero por el Covid-19, todos los clubes estarán en problemas. Tenemos que liderar a través de una gestión responsable durante la crisis del Covid-19».