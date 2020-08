La despedida del capitán: "Me voy del club de mi vida"

Dani Parejo se marcha con elegancia, mordiéndose la lengua y –sobre todo– agradecido con el Valencia y con la afición, con el "club de su vida". El centrocampista, que no pudo contener la emoción en un par de respuestas, se ha despedido desde su casa, aunque le hubiera gustado hacerlo desde Mestalla, su otra casa en la ciudad. Tras nueve temporadas y más de 380 partidos, en la jornada en la que ha hecho oficial su salida rumbo al Villarreal, el capitán ha confesado sentirse orgulloso por todo lo vivido: "Me marcho con la cabeza alta y orgulloso de lo que he hecho".

ASÍ HA SIDO LA RUEDA DE PRENSA:

Siempre manifestaste que te hubiera gustado terminar aquí. Hace un año era todo satisfacción y el giro es total, ¿cómo es tu crónica del final?

Mi objetivo siempre ha sido el mismo (retirarme aquí); llevó nueve años en el club, toda mi carrera ha estado vinculada al Valencia y me hubiese gustado. El futbol es así. Estoy agradecido, me marchó como valencianista, he dado todo y me voy satisfecho, orgulloso y con la cabeza alta.

¿Por qué crees que hoy no eres jugador del Valencia?

El fútbol es cambiante€ Siempre soy sincero, he dicho lo que tenía que decir en cada momento. Me voy con la conciencia tranquila, pero estoy triste y dolido. Se ha presentado otro proyecto interesante, en el que creo plenamente, pero el Valencia y los valencianistas siempre estarán en mi corazón.

¿En qué momento te comunican que no cuentan contigo?

Después del confinamiento el club entiende que no está en la mejor situación; se pone en contacto con mi agente, con la competición en juego. No lo quiero poner como excusa, pero no veo que sean las mejores formas de comunicar esto. Yo entiendo que puede ser lo mejor para el club, pero no era el momento ni el sitio oportuno para hacerlo.

¿Por qué no te estás despidiendo en Mestalla si es lo que te hubiera gustado?

Entiendo que no es posible. No me han dado más explicación.

Tus hijos, que son muy del Valencia, ¿cómo se lo han tomado?

Son pequeños, Diego se entera de poco. Dani me ha dicho: '¿pero como voy a cambiar de equipo?'. Es triste (rompe a llorar). Los niños son niños y lo terminarán entendiendo. Cuando me vea con otro equipo, con el Villarreal, apoyará a su padre igual.

¿Te sientes traicionado?

No quiero entrar a valorar eso. Tengo la conciencia tranquila, lo he dado todo. Me quedo con los mejores momentos. Estoy orgulloso de mi carrera.

El valencianismo está sufriendo. Un proyecto que era campeón de Copa hace un año, deje salir a su capitán, lo regala, y también a Coquelin. ¿Qué está pasando en el club?

No se quién es el encargado de tomar este tipo de decisiones. No sabemos realmente lo que pasa. Despiden a Camarasa, algo que me duelo mucho, a un readaptador, a un físio€ no podemos hacer nada. Me confirman que no cuentan conmigo con la competición en juego, la intención de que no siguiera. Siempre he buscado alguna formula para continuar y no ha podido ser. Después he buscado la mejor solución posible para mí y el Villarreal es una oportunidad nueva, bonita, en un club estable, familiar; todo el mundo me ha hablado bien.

Te sirve de consuelo las muestras de cariño, de compañeros, de afición y de la gente que está a tu lado.

Me quedo con lo bueno, con lo positivo. Estoy agradecido a todo el mundo, por los mensajes, mensajes de amigos€ también de mucha gente relacionada con el futbol y del deporte, preocupados con mi situación. Me quedo con que mucha gente me ha valorado, de verdad y piensa en mí. Siempre voy a llevar en el corazón al Valencia y al valencianismo. No he vivido nada mejor que jugar en el Valencia.

¿Qué opinión te merece Anil Murthy? ¿Cuál es tu relación con Peter Lim? ¿Te has sentido señalado?

A penas he tenido relación con Peter Lim. Fui a Singapur, estuve 24 horas, cuando compraron el club. Con Anil vivimos el día a día, viaja con nosotros. Tenemos relación, sin más. Siempre soy sincero y he dicho las cosas como las pienso, voy de cara a con los compañeros o el entrenador. Eso me ha podido perjudicar. Me voy con la cabeza alta y la conciencia tranquila.

Queda la sensación de que te han obligado a marcharte.

Siempre he dicho que mi intención era retirarme aquí.

¿Cómo te has visto con amarillo?

Me he visto diferente, son nueve años, te pones otra camiseta y te ves distinto€ pero tengo mucha ilusión y estoy contento, es un gran proyecto y un gran club, donde puedo disfrutar.

¿Crees que tu relación con Marcelino ha afectado?

Yo no controlo esa situación y lo desconozco. De Marcelino sólo puedo decir cosas buenas, como de Unai, Nuno o Valverde. No creo que se puede señalar a alguien por eso (tener buena relación con un entrenador). No es mi problema.

Te marchas con elegancia, dentro y fuera en el campo. Puedes confirmar que es en la previa del partido ante el Leganés que te comunican que no sigues.

El club se puso en contacto y me comentaron la posible salida€ pensaban que es lo mejor para el club. Se lo transmitieron a mi agente y a mí. No me quiero justificar y que eso pudiese influir en los partidos, pero no son ni formas ni momento, por lo que nos jugamos a una semana y media de terminar. Soy profesional, he intentado ayudar a compañeros en todo momento. Pero te acaba influyendo. He sido un profesional y un compañero.

¿Esperabas este adiós?

Me marcho dolido, me hubiese gustado despedirme en mi otra casa, que es Mestalla. No ha podido ser.

¿Cómo crees que vas a ser recordado? ¿Crees que tendrás lona en la fachada de Mestalla, al lado de otros grandes capitanes?

Seré recordado bien por parte de la gente, lo siento así por los mensajes, incluso de gente que nada tienen que ver con el fútbol, pero de otros deportes, de toda la afición. No sé si pondrán la lona€ Para mí, el Valencia es lo máximo y no he estado en otro club igual. En el futuro ya veremos, pero estoy muy orgulloso.

Cómo han sido estos dos días, que té han dicho compañeros y si te sorprende la venta de Coquelin.

Estos dos días han sido difíciles, pero también ilusionantes. Estoy orgulloso de mis compañeros, todavía me tengo que ir a despedirme, porque no lo he hecho, también de los cocineros, utilleros y de toda la gente de la ciudad deportiva. Lo de Coquelin, me lo esperaba; no lo sé. Es una decisión suya. Me parece un grandísimo futbolista y ahora voy a tener la suerte de compartir vestuario con él.

Te marchas por los problemas económicos, por la intención de rebajar el paso salarial, pero has dicho que intentaste encontrar una solución.

Cuando no entras en Europa, con el Covid€ si quieres ser un club fuerte, potente y pelear por los objetivos grandes, como es estar en Champions, en España, yo entiendo que tienes que tener grandes jugadores. No sé si ha sido esa la cuestión o el motivo. No me han dicho si ha sido por salario o por comportamiento o por decir las cosas como las piensas. A mi agente le dije que me quería retirar en el Valencia, que mi vida está aquí, hablaron y no llegaron a un acuerdo.

Cuando paso todo lo de Marcelino y Mateu Alemany, ¿es cierto que los capitanes pedisteis viajar a Singapur?

Si que es verdad que le plantee eso al club, pero no sólo los capitanes, toda la plantilla, queríamos comunicar que teníamos un modelo, un estilo y que creíamos en el míster cien por cien, por resultados.

Si eres crítico puedes terminar señalado, ese es el mensaje que queda para el próximo capitán.

No, no, no... no pienso así. Cada uno somos como somos y sabemos lo que hay y lo que tenemos que decir. Se me ha podido achacar algo por eso€ pero por eso me voy con la cabeza alta y orgulloso con lo que he hecho.

¿Cómo es el momento de decírselo a familia?

Momento difícil, mis hijos son valencianos y llevo 9 años, soy capitán. He pasado dos o tres días jodido, me voy del club de mi vida€ pero ilusionado porque voy a un club con proyecto, con gran entrenador y se van a hacer las cosas realmente bien.

¿Cómo estás viviendo la situación del club? Es un momento de indignación social creciente, la afición está muy molesta; ¿cómo ves el futuro del Valencia?

Está claro que con la misma incertidumbre que vosotros. Solo puede desearle lo mejor, me ha hecho disfrutar mucho, sólo siento agradecimiento al Valencia y la afición y le deseo lo mejor.