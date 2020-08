Un periódico de Singapur aconseja a Lim 'salir' del Valencia CF

La gestión de Peter Lim al frente del Valencia CF, y sobre todo la delicada situación del club, o mejor dicho de Meriton, con respecto a sus aficionados ha llegado no solo a Sigapur, también se ha extendido al continente asiático.

Channel New Asia, con sede en Singapur pero con llegada a 29 países de Asia y Asutralia, y cerca de un millón de seguidores solo en su cuenta oficial del Twitter, ha publicado un análisis sobre la situación actual de Peter Lim al frente del Valencia CF y en él llega a afirmar si no será conveniente que el actual máximo accionista del conjunto de Mestalla se plantee vender la entidad: "Si Lim no puede lograr un cambio rápido en la suerte en el campo y las relaciones con los aficionados, entonces la mejor opción puede ser salir de una situación que se está volviendo cada vez más desagradable para todos los involucrados". El periódico no solo se plantea la capacidad de Lim de gestionar bien el Valencia CF en el futuro, además, afirma que es "desagradable" para todos, incluido él, lógicamente.

El artículo de este periódico empieza fuerte: "Casi seis años después de la compra del club por parte de Lim, los fanáticos vuelven a corear su nombre. Pero esta vez, con rabia", y tiene pasajes en los que deja bien claro que una cosa es la propiedad mercantil del club, y otra el sentimiento de los aficionados: "Si bien Lim puede haber estado técnicamente en lo correcto al decir que el club, que celebró su centenario el año pasado, pertenecía a su familia, su corazón palpitante son los 2,5 millones de habitantes de la ciudad. Los aficionados sienten que es suyo". En otros párrafos, el autor John Duerden da en la clave al apunta a conexiones emocionales entre los aficionados y los clubes, que no atienden a razones mercantiles o accionariales: "Los clubes de fútbol a menudo se pueden comprar y vender como negocios normales, pero existe una conexión emocional con una de las partes interesadas clave, los aficionadps, que puede ser profunda, especialmente en un club que tuvo una asistencia promedio de 40,000 aficionados en los partidos".

Y remata con una reflexión que posiblemente sea el gran problema del desapego actual entre Meriton y gran parte del valencianismo: "Decirle a los aficionados que gastan dinero, tiempo y emociones siguiendo a su club, que la forma en que se gestiona no tiene nada que ver con ellos y que deben mantenerse al margen de ese aspecto del club, es algo que golpea la fibra sensible, especialmente cuando se trata de propietarios lejanos. que parecen tener poca o ninguna conexión con el club, la ciudad o la región". Poco después añade una gran verdad, que a los aficionados "rara vez les importa de dónde es un propietario si trae títulos y trofeos, pero si eso no sucede, todo lo demás pasa a ser el centro de atención", y al respecto recuerda que con Lim "hubo señales prometedoras durante un tiempo en Valencia. En las dos temporadas previas a la que acaba de terminar, el equipo terminó cuarto, se clasificó para la UEFA Champions League y, en 2019 ganó la Copa del Rey. Parecía que había cierto grado de estabilidad". Eso sí , después repasa el despido de Marcelino y el enfado de los aficionados para poner el acento en que "el estilo empresarial práctico preferido de Lim significa tener control directo sobre ciertos aspectos del club y se extiende hasta su nombramiento de Anil Murthy como presidente del club, alguien que no ha tenido experiencia en la gestión de un club de fútbol o una entidad deportiva antes".

Por último, John Duerden se atreve a dar una posible receta para que el Valencia CF de Lim enderece el rumbo, personas al frente del club con la trayectoria adecuada: "Aunque no hay evidencia que demuestre que el singapurense sea directamente responsable de ninguno de los problemas recientes del club, los cercanos al Valencia sienten que es necesario traer más personas con la trayectoria y la experiencia profesional adecuadas para administrarlo. Dicho cambio debe ocurrir rápidamente antes de que la relación entre los fanáticos y los propietarios se rompa por completo. Si los propietarios no quieren dejar que el club se vaya por completo, deberían ceder un poco de control".

