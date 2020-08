"El Villarreal tiene un proyecto muy bueno y es un club que quiere crecer"

El jugador francés Francis Coquelin afirmó en su presentación como nuevo jugador del Villarreal que con la plantilla que tiene el club, se pone objetivos muy altos de cara a la próxima temporada.

"Estoy muy contento y agradecido por estar en el Villarreal. Es una oportunidad muy grande para crecer como futbolista, en un proyecto muy bueno y en la Liga Europa. Espero hacer una gran temporada en un equipo que viene de hacer una gran temporada. Ojalá podamos llegar a la Liga de Campeones", agregó.

"Tengo la sensación de que el club quiere ir creciendo. Tenemos un gran entrenador -Unai Emery- y una plantilla de mucha calidad. Esperamos hacer una gran temporada. Además, veo que este es un club muy familiar que encaja con mis valores. Eso es algo que me encanta", prosiguió.

Indicó que todavía no había tenido la oportunidad de hablar con Unai Emery, pero sí que lo había hecho con muchos de mis nuevos compañeros. "He recibido mensajes de Vicente Iborra y Paco Alcácer a los que no conocía, me han recibido muy bien", señaló.

También explicó que Santi Cazorla, que es un buen amigo suyo, le ha hablado muy bien del club. "Cazorla es muy buen amigo mío y le pregunté antes del firmar. también he hablado con Robert Pires que sólo tenía buenas palabras hacia este club. Así, ha sido muy fácil firmar", explicó.