Yangel sigue con un ojo puesto en el Valencia

Yangel Herrera tiene muy presente al Granada. Por supuesto. El club nazarí le ha hecho una oferta muy interesante, lo quieren fichar y reconocerlo –a todos los niveles– como un futbolista central dentro del proyecto. En su mente pesa la temporada de despegue que vivió de la mano de Diego Martínez y el reto de ser protagonista en la primera campaña europea en Los Cármenes. Todo eso es verdad y acerca su futuro a Granada, pero el mediocentro venezolano también tiene un ojo clavado en lo que sucede en el Valencia. Su intención es apurar los tiempos hasta el límite. Jugar en Mestalla sigue siendo una opción que le encanta.

A esta hora no hay nada cerrado y cuenta con otras alternativas. Valencia es una de esas oportunidades que no se pueden dejar escapar, pero el pasaporte de Gabriel Paulista se mantiene como tapón. De otra manera estaría todo encaminado. El venezolano pertenece al Manchester City, con el que no habría problema para encontrar una fórmula ideal para las partes. Esos son los dos problemas: el cupo (cubierto) de extracomunitarios y los tiempos. Todo tiene un límite y equipos como el Granada apuestan muy fuerte.

Alternativa en la recámara

Ya sin Parejo ni Coquelin, el Valencia tiene que reformar su sala de máquinas. Ahora mismo, Javi Gracia cuenta con Kondogbia, Carlos Soler y Uros Racic más el extra de Esquerdo, Koba y Yunus. Con Daniel Wass como comodín. Falta un mediocentro, como mínimo. Yangel Herrera cuenta, pero los handicaps han obligado al club a buscar otras alternativas en el mercado. Ya hay un futbolista con doble subrayado en la agenda. Yangel Herrera es un todoterreno, un futbolista ideal para lo que pretende Javi Gracia, un Valencia en 4-4-2 con mediapunta, un equipo muy físico, intenso y aguerrido.