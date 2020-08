"Tenemos que ser capaces de articular una resistencia inteligente contra Meriton"

Charla de SUPER con Rafa Lahuerta Yúfera, aficionado del Valencia CF y autor de La Balada del Bar Torino, un libro que algunos consideran la biblia si de lo que se trata es de entender la historia del club de Mestalla a través de su entorno para saber porqué le pasan las cosas que le pasan...

Carlos Bosch: Esta charla viene precedida de un pequeño 'chantaje'... niéguelo.

Rafa Lahyerta: Cuéntelo, cuéntelo usted.

CB: Rafa Lahuerta acepta esta charla con SUPER a cambio de que cada 28 de marzo celebremos el gol de Forment de la Liga del 71. ¿Es correcto?

RL: Correcto.

CB: ¿Qué pasa con el gol de Forment? ¿Es el gran olvidado?

RL: No creo que sea el gran olvidado, yo no había nacido todavía. De hecho es mi madre quien va al partido estando embarazada de mí de unos meses, por lo tanto yo no lo viví, pero sí considero que es un momento de mucha épica para el valencianismo y creo que hay citas en la historia que no se deben olvidar nunca. Tenía la sensación que a medida en que pasaba el tiempo pasaba al olvido y decidí hacer algo sobre todo mientras Forment estuviera en vida. Para él el homenaje es algo especial. Creo que es algo que hace club, y todo lo que hace club es bueno.

CB: Llámalo cultura de club...

RL: Yo diría que sensibilidad, creo que la palabra que hay que poner en valor es sensibilidad.

CB: Vale, sensibilidad, y como la 'excusa' de esta charla no es el gol de Forment, es más bien un intento de analizar el momento actual del entorno del Valencia CF, he de decir humildemente que no he encontrado a nadie que pueda hablar mejor que usted del entorno desde el análisis y el sentimiento, porque esto no va de analizar qué pasa en el club, para eso ya estamos los periodistas... Porque claro, el entorno somos todos los que no estamos en el club.

RL: Así es.

CB: Pues convenimos que uno de los problemas del Valencia CF es que emite falta de sensibilidad.

RL: Yo creo que sí.

CB: Vaya, pues ya hemos acabado.

RL: Pues sí.

CB: Hombre, hablemos un poco más que yo había previsto hacer con esto dos páginas... no me deje tirado en pleno mes de agosto.

RL: Sensibilidad es una palabra que lo engloba todo. A veces hablamos de cultura de club y la cultura de club nos queda lejos, a lo mejor es preferible utilizar una palabra que todos podamos entender mejor y esa puede ser sensibilidad. Sensibilidad hacia los nuestros, hacia todos. También capacidad de ponernos en el lugar de los demás, muchas veces somos incapaces de hacer esa rebaja, estamos encumbrados en nuestra opinión creyendo que lo sabemos todo y resulta que dejamos de escuchar al de enfrente. O como ya lo tenemos etiquetado damos por hecho lo que va a decir y no le hacemos caso y de la misma manera que nosotros evolucionamos, los demás también, y al final resulta que estamos jugando un partido en el que todos queremos lo mismo, queremos que el Valencia CF vaya bien y mejore, pero somos incapaces de encontrar los puntos de encuentro con los que son como nosotros, pero no sé por qué hemos decidido que no son como nosotros...

CB: Pero señor Lahuerta, no habrá manera de encontrar ese punto de unión y encuentro entre todos los valencianistas, si eso ya viene de Montes y Cubells.

RL: No estoy de acuerdo.

CB: Hombre, si me dice que no cree que llevemos la división en el ADN me da una alegría.

RL: A ver, llevamos la división en el ADN, pero llevamos más todavía el nombre del Valencia CF.

CB: Usted va entonces al espíritu del 86...

RL: Yo voy al espíritu de 1919, que es el que vale realmente, el que dice queremos llegar y vamos a hacer todo lo posible por llegar, pero vamos a hacerlo con una mezcla de sentimiento, cordura, pasión... de prudencia.

CB: ¿Realmente cree que se encontrará el punto de unión para que todo el valencianismo vaya junto? Y no digo junto contra Meriton porque a lo mejor hasta tiene un punto de injusticia porque lo de ahora es una consecuencia de algo que viene muy de atrás...

RL: Posiblemente, sí, posiblemente.

CB: Quiero decir, ¿confía en que pase como cuando el descenso que todo el entorno se unió para devolver al equipo a primera división? Si pasara le diré aquello de mea culpa de un escéptico.

RL: Quiero confiar.

CB: Ha dicho quiero confiar, no ha dicho confío...

RL: Claro hombre, quiero confiar y tiene que ponerse en marcha el mecanismo para que podamos confiar. El problema es que vuelves al planteamiento de la trinchera. Si continuamos pensando que todo ha de ser siempre trinchera estamos muertos, hemos de ir hacia otro escenario, y hemos de buscar la manera de llegar a ese escenario. Y hay fórmulas y medios para llegar, creo que es la única posibilidad que tenemos.

CB: ¿He pecado de periodista cuando he vuelto al debate de la trinchera entonces?

RL: Es posible, es posible. A veces me pongo en la piel del periodista, que a veces necesita que haya conflicto para tener la posibilidad de estar ahí, pero eso a veces perjudica al escenario...

CB: ¿Al Valencia CF?

RL: No al Valencia CF, aunque es posible, creo que perjudica al escenario de la concordia que necesitamos actualmente para elevar el debate, sobre todo para elevar el debate porque ahora hay mucha tensión, mucha crispación, y creo que eso nos perjudica mucho, e incluso creo que la tensión beneficia ahora mismo a la gente que ahora mismo no quiere abrir la mano. De camino hacia aquí venía pensando que me gustaría estar en el sitio de la gente que tiene la posibilidad de tender la mano, pero realmente los que han de tender la mano son otros. Y tenemos que buscar la posibilidad de que nos tiendan la mano.

CB: Los que tienen la posibilidad de tender la mano son...

RL: Meriton, claro.

CB: ¿La tensión les beneficia porque los puede convertir en mártires?

RL: Claro, eso es.

CB: Pero le he visto muy predispuesto a abrir el debate de lo que sucede ahora entre los valenciansitas.

RL: No es el debate entre aficionados, el debate es que de alguna forma Meriton pueda ver que el Valencia CF no es lo que seguramente ellos tienen en la cabeza...

CB: Profundice en esa reflexión, por favor.

RL: No sé realmente qué es lo que ellos piensan que somos, no sé si nos ven como enemigo, cómplice...

CB: ¿Cliente?

RL: No sé... Sí sé que es evidente que ahora mismo Meriton no entiende qué es el Valencia CF, eso es evidente, y nosotros en un momento puntual podíamos pensar que si el Valencia CF iba bien Meriton iba bien pero igual nos equivocamos, a lo mejor resulta que el hecho de que el Valencia CF vaya bien no coincide con que Meriton vaya bien.

CB: Por ejemplo lo que pasó tras la Copa del Centenario.

RL: Exactamente. Todo eran inputs positivos, todos pensábamos que con dos o tres refuerzos el equipo estaría ahí, y empiezas a plantearte bueno, ¿qué quiere esta gente?

CB: Por lo tanto, en el fondo, la gente que fue el otro día a la Plaza de la Afición a protestar no pide ganar la Copa todos los años, lo que en el fondo está pidiendo es sensibilidad, "¡no regaléis a Parejo!".

RL: Yo creo que sí.

RL: Pero no es solo eso, regaláis a Parejo, nos mandáis callar en el campo, un día sales con el escudo puesto del revés, conviertes las redes sociales oficiales del club en algo que muchas veces va en contra del propio club, que no entendemos lo que estás haciendo€ no sabemos cuáles son los méritos de Anil Murthy para ser presidente del Valencia CF. Intento pensar en las virtudes de este señor para ser presidente del Valencia CF y no encuentro ninguna. ¿Tú encuentras alguna?

CB: No. Se suponía que es diplomático...

RL: Ya, es un diplomático que apaga los fuegos con gasolina y entonces te planteas preguntarle en condición de qué está aquí, ¿de liquidador y todavía no lo sabemos? ¿O es que es muy torpe?

CB: De momento me quedo con dos reflexiones suyas, no sabemos si nos entienden y no sabemos qué méritos ha hecho Murthy para ser presidente. Al respecto, yo creo firmemente que el origen del malestar actual está más en Anil Murthty que en Peter Lim.

RL: Yo creo que hoy por hoy sí. Si Peter Lim diera el paso de cambiar de presidente a lo mejor la situación cambiaba.

CB: Sí, posiblemente.

RL: Porque yo creo que mayoritariamente la gente ha asumido que el club financieramente no es viable sin la posición de fuerza de Meriton, es algo evidente por desgracia, y es algo que cuando se hizo el proceso de venta tampoco contemplamos de una forma muy clara que podía pasar esto, que podía salir mal y que en ese caso quedábamos muy encadenados a una empresa que no realmente no sabemos qué quiere.

CB: Es muy grave que cinco o seis años después no sepamos exactamente qué quiere, pero es la realidad. Yo he de decir que como profesional del periodismo no puedo decirle con absoluta certeza a la gente qué quiere Meriton del Valencia CF... puedo conjeturar pero la certeza no la tengo. En ese despiste andamos todos.

RL: Si tú no lo sabes, pues la gente de la calle menos y por lo tanto el malestar no para de crecer. Se necesita una figura de confianza arriba que explique las cosas, luego confiarás o no, pero sabrás a qué atenerte, pero el problema ahora es que el divorcio es tan grande, la ruptura es tal que... es que desconozco qué argumentos o herramientas tiene para sostenerse más allá de que es la figura que el máximo accionista ha decidido que esté aquí. No tiene más que esa.

CB: Todo eso desemboca en que a Anil solo lo mantiene la voluntad del propietario o máximo accionista...

RL: Del máximo accionista, no el propietario.

CB: Vaya, en eso hay debate.

RL: Es que es un error decir que es propietario, porque le estamos entregando algo que no es suyo, él es el máximo accionista, tiene el paquete de acciones mayoritario, pero no es el propietario. Ahora, por circunstancias es el que más acciones tiene y tiene el poder de organizar la estructura del club, pero yo no le he vendido mis acciones, por ejemplo.

CB: Ni yo.

RL: No es propietario tampoco del peso sentimental, emocional e histórico que tiene el Valencia CF, que es lo que hace que la gente esté tan preocupada. Esa lectura no sé si son capaces de hacerla.

CB: A ver, el día que ponen 'Propietario: Meriton Holndings' te están diciendo que esa lectura no son capaces de hacerla.

RL: Deberían hacerla. El tema es ¿'vais a abrir un poco la mano para daros cuenta de que lo que estáis haciendo no está bien'? Hay gente que habla de la frialdad de Meriton, y yo no creo que sea frialdad, creo que es revanchismo. Para mí actuar de esa manera no es frialdad, la frialdad es tragarte tus emociones en un momento dado si la cosa va bien. Eso es capacidad de aguante, es decir si el equipo va bien la temporada pasada pero tú no estás de acuerdo con lo que está pasando, si eres frío eres capaz de controlar tu ego y dejar que la cosa vaya funcionando porque funcionaba y decir que no funcionaba es un error.

CB: Da la sensación de que a Meriton le ha gustado que se sepa que han regalado a Parejo. Efectivamente, eso es más revancha que frialdad.

RL: Con lo cual el mito de la frialdad es falso, actúan movidos por pasiones, pasiones que son en caliente y a hacer daño, y piensas, ¿para qué? ¿Qué necesidad tenéis de hacer esto? Bajo nuestro punto de vista es incomprensible lo que están haciendo, y creo que por eso la gente ha reaccionado ya, porque no entiende muchas cosas.

CB: Por eso cuando a Anil Murthy solo lo mantiene la voluntad de Lim, es lo mismo que decir que Lim solo puede aspirar a hacer un buen equipo, no a reconquistar o conquistar el corazón de los aficionados.

RL: Ahí no puede entrar porque yo nunca les entregué mi corazón, aspiro a que me respeten, nada más.

CB: Digamos que Meriton en cuanto a los aficionados solo puede aspirar a hacer un buen equipo...

RL: Hombre, si hace un buen equipo...

CB: ¿Crees que en ese caso cambiaría la visión de los aficionados sobre Meriton?

RL: Volvemos a lo de siempre, si haces un buen equipo y los gestos empiezan a cambiar...

CB: ¡Ah amigo!

RL: Si admites tácitamente que te has equivocado con determinados gestos y haces un buen equipo, pues habrá gente que cambiará. Es como todo, depende, yo soy facilón y tiendo la mano fácilmente, no olvido pero perdono fácilmente. Si detecto que hay voluntad... Mira, por ejemplo Layhoon. Igual estoy equivocado, pero yo percibía en ella que tenía voluntad de mejorar, creo que no quería imponerse de una forma tan grotesca como está sucediendo últimamente. Creo que tenía una sensibilidad distinta y creo que con ella la situación ahora habría sido diferente... pero vamos, es hablar por hablar.

CB: A ver, con todo el respeto, no es hablar por hablar, está mal que lo diga yo, pero estamos hablando dos personas que conocemos la materia en cuestión... Estamos de acuerdo en que gran parte de la responsabilidad del ambiente actual es del presidente aunque es Lim quien decide que Mateu o Marcelino no sigan.

RL: Sí.

CB: El presidente ha tenido gestos que han hecho de esto una caldera. Es cierto que Layoon tenía otro talante.

RF: Sí, era otra forma de ser, la veía acercarse de otra manera al valencianismo. Tuvo gestos para mí bonitos, con Elvira Roda, con el Valencia CF Femenino, gestos de implicación y que te hacían creerte que el proyecto tenía una base.

CB: Ahora parece todo más mercantil: "Propietario, Meriton Holdings. ¿Os habéis enterado?".

RL: Correcto. Es eso, el punto álgido de la mercantilización y no hay nada más de que hablar, y en ese no hay nada más de qué hablar es donde nosotros decimos ¿por qué?

CB: Cuando tú solo pues presumir de la ley mercantil es que has fracasado en todo lo demás.

RL: Totalmente. Es así de triste. Por mis cojones. Cuando no eres capaz de seducir recurres al martillazo.

CB: Convencer o imponer.

RL: Claro, y aquí el martillazo son el peso de las acciones. Es una evidencia tan obvia, y pesa tanto, que contra eso al socio o aficionado le queda un margen de maniobra muy reducido.

CB: Un periódico de Singapur le decía a Lim el otro día que esperar que los aficionados no pintan nada en el club cuando son quienes invierten dinero, tiempo e ilusiones en el propio club significa que no entienden nada.

RL: La reflexión era impecable. Estamos en esa situación, en un callejón sin salida. No se sostiene.

CB: Avancemos. En el último mes se ha generado un sustrato intelectual que soporta la protesta activa, pero al final tenemos que desembocar en la aparición de un líder. Pero ya dijo el otro eso de cuidado con los abanderados, no con las banderas...

RL: El problema es que los movimientos se tienen que articular de alguna forma.

CB: Pues sí, porque si no estamos haciendo manifestaciones todas las semanas pero... ¿y?

RL: Claro tienes que armar una protesta muy convicente que genere adhesión, confianza... Fíjate, no utilizaría ahora la palabra ilusión porque se nos queda muy lejos, ahora la palaba es lealtad, resistencia, supervivencia, aceptar que seguramente vienen años difíciles y poner en valor eso que tanto decimos. La gente ama mucho al Valencia CF, pues es el momento de demostrarlo. Lo ideal sería que surgiera un grupo solvente con gente que fuera capaz de articular propuestas que fueran más allá de la manifestación o el descontento, o gente como yo, que tenemos algo de discurso pero que realmente no tenemos llegada, pero hay que generar un caldo de cultivo que provoque que surja un movimiento solvente. Y creo que ahí sí que tenemos que dar ejemplo los aficionados de a pie con nuestra actitud, y en ese sentido sí que reclamo que seamos prudentes, pacientes, responsables, que sepamos dónde estamos y que articulemos una resistencia inteligente.

CB: Vaya, defina articular una resistencia inteligente.

RL: Lealtad máxima al club, prevención, no digo hostilidad, y expectación hacia el máximo accionista y en este caso su presidente, ver cómo se desenvuelven los acontecimientos... Es que no podemos salir a la calle todos los días, porque eso ¿en qué desemboca?

CB: ¿En una llimonà 'desventà'? Dicho de manera gráfica y sin faltar el respeto a quienes han acudido a la manifestación del pasado doce de agosto.

RL: Claro, hay que generar el caldo de cultivo para que la respuesta de la gente que tiene que darla sea convincente y todos vayamos luego detrás. Sí, parece que hablemos de una utopía...

CB: No me puedo creer que me estés hablando de la sociedad civil valenciana...

RL: Pues entonces seremos carne de cañón, seremos esto, y vamos a tener esto y vamos a tener que aguantarnos. Ajo y agua. Es la verdad. ¿Qué vas a hacer?

CB: Pero el Valencia CF se vendió hace unos años y la sociedad civil valenciana no apareció.

RL: Pero a lo mejor hay momentos en los que la sociedad civil valenciana tiene miedo del músculo de la afición, y hay momentos en los que a lo mejor ponerse delante es agradable.

CB: Eso es interesante...

RL: Igual hace seis años se percibía a la afición como enemigo y ahora puede percibirlo como alguien que sabe que va a responder. Aquí los roles cambian.

CB: Al Valencia CF de Meriton también le falta una figura que pueda empatizar con la gente, Lim tiene el poder de elegir a quien quiera de presidente o ejecutivo, pero debería poner a alguien en quien el aficionado se sienta reconocido. Pero a estas alturas no sé si también pisando terrenos de la utopía porque los termina quemando a todos.

RL: Es que es surrealista porque tienes a un señor que en una conversación de fútbol no puede tener baza. Imagínate una conversación de presidentes del Barça, Athletic o Real Madrid... cuando se remontan más allá de los últimos cinco años ya no puede hablar.

CB: No puede hablar del Rivaldazo...

RL: Un niño de 15 años sabe más del Valencia CF y de fútbol que él. Un niño de diez años sabe más del Valencia CF que el presidente del Valencia CF. Eso lo explica todo. A partir de ahí, algo está muy mal hecho. Si en una conversación trivial no puedes meter baza. Es como si a ti... no sé Carlos...

CB: Tírale sin miedo.

RL: Es como si a ti te ponen de presidente de un club de sumo. A lo mejor das el pego porque has leído sobre el sumo, pero al tercer día te llevan por delante porque tú no sabes de qué va. No conoces los códigos, el contexto, la historia... no conoces nada. Normalmente el presidente de una entidad ha de ser la figura más solvente, o de las más solventes. Ha de ser un tipo que tenga presencia, discurso, capacidad... pero Anil no tiene nada de eso.

CB: Por eso lo de vale, ponga a su persona de confianza señor Lim, pero ponga a alguien también que me guiñe el ojo y me seduzca.

RL: Claro. Es que falta eso. Lo tenía con Salvo. Hubiera podido ser un buen presidente, siempre lo he dicho. Salvo, haciendo cosas que a mí personalmente no me acababan de convencer, pero claro, estamos hablando del mundo del fútbol, esto no es la sociedad literaria de amantes de la poesía lírica. Esto es fútbol, y Salvo tenía posibilidades de haber sido un gran presidente del Valencia CF. Como en su día las tuvo Paco Roig, sinceramente lo digo. Si no hubiera sido tan acelerado, si no hubiera querido arramblar con todo en el primer minuto, si hubiera sabido dosificarse. Y claro, ves a alguien que lo tiene todo a favor y no sabe manejar eso€ Gente a la que le cuesta, que le falta carisma, pegada, discurso, que no es capaz de conectar con la gente, pero teniéndolo como lo tenía todo.

CB: No se trata de repasar la historia, pero ¿recuerdas un divorcio entre afición y gestores como el actual?

RL: A ver. El desapego es con el presidente y con el máximo accionista y no, nunca ha habido un desapego similar, porque nunca hemos estado en una situación tan extraña. Ten en cuenta que todo lo que ha pasado este año con Meriton, en condiciones normales el presidente hubiera ido fuera en dos días, hubiera sido insostenible. no hubiera llegado nunca una persona como Anil Murthy a la presidencia, con todos mis respetos hacia él como persona, no tiene ninguna de las virtudes o características que le permiten ser el presidente del Valencia CF más allá de que es el elegido por el máximo accionista. Partiendo de ahí...

CB: Has hecho un par de veces la distinción entre lealtad al club y a sus gestores.

RF: Carlos, yo no voy a dejar de ser del Valencia CF, eso es evidente. Y espero que nadie deje de ser del Valencia CF por esto. Y vuelvo a algo importante, vamos a evitar ponernos en el papel de repartir carnets de valencianistas.

CB: Eso es cierto.

RL: Nos estamos equivocando ahí... Ese error en un momento dado lo hemos cometido todos.

CB: La verdad es que sí.

RL: Pues mira, es una buena oportunidad para que los valencianistas reflexionemos sobre nuestra relación con el club, sobre nuestra relación con el entorno del club, sobre nuestra creencia de que nosotros somos los más valencianistas y el que no opina como nosotros ya no es tan valencianista como nosotros, vamos a empezar también a ceñir esos ámbitos.

CB: A lo mejor les estamos señalando mucho a ellos, que la verdad es que van coleccionando errores, pero deberíamos mirarnos a nosotros también.

RL: Yo creo que es fundamental. El primer paso tiene que ser mirarnos a nosotros, porque si estamos como estamos ahora es por nosotros. Si nosotros hubiéramos hecho las cosas bien estos señores no habrían venido aquí nunca, no habría hecho falta. Eso es una obviedad.

CB: En el proceso de venta perdimos todos.

RL: Es evidente. Por eso yo no entendía que se festejara porque creo que era una gran derrota. Podía entender que dentro de lo que había, en ese momento pareciera le menos mala. Y yo incluso con el tiempo llegué a pensar que ha sido lo menos malo que nos podía pasar, ahora ya me planteo si a lo mejor habría sido conveniente otra solución, anteriores, pero eso ya es hablar por habar, no sirve de nada, con lo cual, estamos en este escenario y vamos a aprovechar para hacer algo de autocrítica nosotros, a nivel individual y a nivel colectivo porque claro, es muy fácil jugar siempre a que los demás tienen la culpa y no asumir que nosotros no hemos sido ni responsables, ni prudentes, ni seguramente hemos querido al Valencia CF como el Valencia CF debería haber sido querido. Todos amamos mucho al Valencia CF, pero a veces lo amamos tanto que solo lo queremos cuando todos coinciden con nosotros, cuando uno opina de otra forma ya no queremos tanto al Valencia CF y eso hay que cambiarlo.

CB: Casi está definiendo las redes sociales.

RL: Es que las redes sociales es como si hubiesen creado un entorno paralelo. Yo llevo poco tiempo en Twitter y me doy cuenta de que antes vivía más tranquilo, pero también es verdad que ahora reflexiono más que antes.

CB: Claro, Twitter te permite ver más ideas.

RL: Sí, y hay gente educada que sabe argumentar y te hace pensar.

CB: Es que la magia de las redes sociales es poner en contacto a la gente.

RL: Yo creo que esto nos sirve para que nos demos cuenta de que ninguno tenemos la piedra filosofal y que el Valencia CF es muy grande y que esa grandeza es la que hace que haya tanta gente a su alrededor.

CB: Mira, el otro día me dijo Robert Fernández: "Carlos, tranquilo, el Valencia CF arrastra mucho, es muy grande, y saldrá de esta, ya verás".

RL: Mira, lo que hablábamos antes. Robert me parece un tipo muy interesante, tiene discurso, es inteligente... pero de repente le colgamos el sambenito y ya lo tiene para toda la vida. Dejemos que la gente se exprese, que te pueda seducir, que lo podamos conocer. Para mi es una persona muy aprovechable, es un tío inteligente, sabe de fútbol, es listo, tiene olfato, es del Valencia CF, lo ha demostrado... Pero parece que como ha pasado por el Barça y ya no vale, en cambio, viene cualquier papanatas que no ha tenido vinculación con el Valencia CF y nos quedamos fascinados ante su presencia. Ese tipo de cosas creo que también deberíamos intentar corregirlas.

CB: Se emociona usted hablando de Robert, pero le recomiendo que no se haga amigo de él porque te revienta el wahasap con todo lo que le envían a él...

RL: La suerte que tengo es que no tengo wasap.

CB: Hace bien.

RL: Y tiene razón cuando dice que el Valencia CF mueve mucho y saldrá de esta, lo que pasa es que ahora mismo, tal vez estemos ante una travesía en el desierto. Que igual son dos o tres años, pero bueno habrá que estar ahí, ¿qué vamos a hacer? Como dice la canción de Tardor, quan el vent bufa a favor i en mig del temporal...

CB: Pues aquí lo dejamos eh, le ha quedado a usted muy bien con el cierre de la canción.

RL: ¿Me dejas hacerte una sugerencia?

CB: Dispara.

RL: Haz más cosas como esta, que no me sienta solo.

CB: ¿Más trabajo?

RL: Sí, haz las conversaciones del Bar Torino.

CB: Me seduce la idea...