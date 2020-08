"Hay jugadores de la casa con muchas ganas por estar aquí"

Toni Lato es una de las caras 'nuevas' en la pretemporada 2020/21 del Valencia CF. El lateral izquierdo ha regresado a casa después de un largo año de cesiones a Osasuna y PSV Eindhoven. La idea del club es que el de la Pobla de Vallbona se quede en la plantilla junto al capitán José Luis Gayà. Lato ha madurado como persona en su difícil experiencia de Holanda, ha crecido como futbolista en El Sadar bajo la tutela de Jagoba Arrasate y Braulio Vázquez y vuelve al nuevo Valencia de Javi Gracia más preparado y con más ilusión que nunca. Toni ha sido el primer futbolista en hablar públicamente desde que arrancó la pretemporada el pasado lunes en Paterna. Reconoce que echaba de menos volver a casa y, a pesar de los cambios y la salida de Ferran Torres, asegura que "El Valencia siempre es el Valencia y hay muchos jugadores de la casa con ganas de estar aquí": Estas han sido sus declaraciones íntegras al club:

De vuelta a casa. ¿Feliz?

Es un orgullo muy grande volver a casa, me ha recibido como siempre muy bien el vestuario y estoy muy contento e ilusionado con esta temporada.

Siempre me emociono cuando vuelvo a Paterna dijiste.

Sí, volver a casa es una ilusión tremenda,volver a ver a la gente con la que te has criado desde bien pequeño, con la que has compartido muchos momentos te hace mucha ilusión, se echa de menos estar aquí en casa. Estoy con muchas ganas de empezar esta temporada.

¿Cómo han sido las primeras sensaciones? Vuelves para quedarte. ¿Con ganas de aportar tu granito de arena?

La temporada es muy ilusionante, se están produciendo nuevos cambios, hay un nuevo entrenador, hemos empezado muy bien, estamos trabajando bien, nos estamos conociendo todos y con muchas ganar de ayudar al equipo en lo que necesite aportando cada uno su granito de arena.

El club siempre ha estado al lado tuyo.

Desde el primer minuto siempre el club ha estado encima de mí, estoy muy agradecido a todos los dirigentes porque han estado encima mía, desde la dirección deportiva hasta el presidente, y eso te da confianza para afrontar la temporada y los nuevos retos. El final de la temporada pasada fue buena para mí y ahora hay que intentar continuarlo. Así que con muchas ganas de que empiece ya.

¿Qué tal las primeras sensaciones con el nuevo cuerpo técnico?

Hemos empezado con un nueva situación, con un nuevo entrenador, con un poco de cambio en el vestuario, veo al grupo muy metido, estamos apretando los dientes que en estos momentos es lo que se necesita, trabajando bien y sabemos que tenemos que ir todos a una desde el primer momento con mucha ilusión. Tenemos ganas de empezar ya.

¿Qué tal Javi Gracia?

El míster desde el primer momento es un chico muy cercano a nosotros, la verdad es que tenemos buena relación con él, yo creo que estamos todos a muerte con él desde el primer minuto y ha que responder con ese trabajo y esa constancia que hay que tener desde el primer minuto.

Muchos jugadores de la Academia en el primer equipo.

Sí, siempre he dicho que tener gente de casa siempre beneficia en todos los aspectos, nos conocemos, conocemos a la gente, la formación desde bien pequeño... yo creo que al final es muy importante. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y para crear un grupo se necesita esa sintonía y estoy tremendamente orgulloso e ilusionado con esta temporada porque podemos representar al Valencia.

Pese a los cambios el equipo se lo va dejar todo.

Al final vamos a tener una plantilla muy competitiva, el Valencia es el Valencia de siempre, hay gente de casa que tiene muchas ganas y mucha hambre por estar aquí, tenemos un buen grupo, estamos trabajando muy bien, estamos juntos y veo al equipo ilusionado y con esa predisposición de ir a por lo que realmente queremos.

¿Hay ganas de ponerte la camiseta el sábado?

Sí, al final entrenas para jugar, donde disfrutas es jugando, todos los jugadores lo entendemos así y trabajamos con la ilusión de afrontar el primer partido, ver las sensaciones qué tal y ponernos a punto para el principio de la temporada