¿Cómo paga el Valencia CF a sus futbolistas?

Al Valencia CF le ha sobrevenido este problema con la plantilla por falta de liquidez, es evidente, pero tal vez sea pertinente explicar cómo pagan los clubes de fútbol a sus futbolistas. Los clubes grandes, dados los flujos de ingresos que tienen, pagan a sus jugadores en dos plazos, el Valencia CF lo hace en junio y en enero, por lo tanto no es en año natural, es en temporada futbolística. Además, le pagan una mensualidad al futbolista que multiplicada por los doce meses del año, después se resta de lo que gana el jugador. Es decir, si un jugador gana 1000 euros por temporada y tiene una mensualidad de diez euros, de ficha le quedan por cobrar 900 euros, que son los que se dividen en dos plazos. En enero 450 y en junio 450. Ese plazo de junio es el que el Valencia CF no ha podido afrontar porque no tiene dinero y por lo que ofrece pagar con pagarés. En definitiva, la cantidad total que el jugador percibe del Valencia se paga en dos conceptos, doce mensualidades y dos plazos.

Otros clubes de menor presupuesto y por lo tanto con fichas más discretas, lo que hacen es prorratear la ficha del futbolista en los doce meses del año. Si un jugador gana 120 euros, cobra diez euros al mes. Sin más.