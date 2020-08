El Valencia CF ofrece pagarés a los futbolistas

Los futbolistas del Valencia CF ya conocen de primera mano los problemas financieros que tiene el club. En una reunión que ha tenido lugar en la mañana de este lunes en la ciudad deportiva la directora financiera del club les ha hecho saber que las fichas que los futbolistas tienen que cobrar este verano, no se podrán afrontar por problemas de liquidez, es decir, porque el club no tiene dinero en caja en estos momentos, y ofrece a los futbolistas unos pagarés que vencen en septiembre de 2021, y que pueden empezar a ejecutar para cobrar desde el 1 de septiembre de 2020.

De momento la plantilla ha rechazado esta propuesta del club y se espera que este martes sigan las negociaciones. El problema radica en el aval de los pagarés. El Valencia CF ha hecho una operación con una entidad bancaria para que los futbolistas puedan cobrar descontándose los pagarés, si lo hacen antes de que venzan, en septiembre de 2021, el club se hace cargo de los intereses que genera ese cobro, si el futbolista opta por esperar a que venzan los pagarés, se quedan con los intereses que han generado.

Pero el problema está en el aval de los pagarés. De momento el Valencia CF no ofrece pagarés avalados, tampoco por Peter Lim, por lo que en caso de que el club no hiciera frente en septiembre al pago de la cantidad pedida al banco, el banco les descontaría el dinero a los futbolistas. Si los pagarés están avalados, en caso de que el Valencia CF no pagase al banco en septiembre de 2021, el banco le descontaría ese dinero al avalista de los pagarés.



También te puede interesar:

La encrucijada de Meriton