"Espero un Valencia valiente, intenso, agresivo y vertical"

El segundo entrenador del Valencia, Zigor Aranalde, afirmó que espera que el Valencia de la temporada 2020-2021 sea un equipo "valiente, intenso, agresivo y vertical", además de veloz con el balón.

Aranalde nació en Ibarra (Guipúzcoa) y acompaña al técnico, Javi Gracia, desde su etapa en el Watford inglés, tras haber jugado en el Eibar, Atlético Marbella, Sevilla, Albacete y Logroñés, además de en el Sheffield Wednesday y el Carlisle ingleses. También ha realizado labores técnicas y de captación en el Brighton & Hove Albion, Albacete, West Bromwich Albion y Mallorca.

Pretendemos que, además de cuestiones físicas, el equipo asimile los conceptos que se les proponen, señaló Aranalde en declaraciones facilitadas por el club, tras indicar que está con muchas ganas de que las cosas salgan bien.

"Si las piernas no van, el resto es más difícil, el resto del trabajo es que entiendan la idea que tiene Javi Gracia de funcionamiento del equipo, nada diferente a lo que han podido hacer en años anteriores con otros técnicos", señaló. "Son grandes profesionales y es mucho más fácil que asimilen todo lo que les vamos a pedir, que no es nada raro", indicó Aranalde, quien admitió que el COVID-19 les cambió "un poco el paso" con los dos positivos de la primera semana, aunque señaló que no deben poner excusas, sino seguir las normas.

El segundo técnico del Valencia pide a la plantilla que den lo máximo cada día "porque lo que se hace hoy, vale para mañana y pide que se afronte el trabajo cotidiano con la máxima intensidad.

También destacó la importancia de la cantera y del trabajo que va a realizar Chema Sanz, por su conocimiento del club, al tiempo que espera el primer amistoso que se disputará el sábado ante el Castellón como primera prueba, en este caso ante un rival recién ascendido.

Pidió a la afición que confíe en los jugadores y que los técnicos harán todo lo posible para que trasladen al campo todo su potencial. "Sabemos que vienen de un periodo difícil y que la exigencia que nos van a poner encima de la mesa es máxima, que es como tiene que ser, pero que confíen en el trabajo de este grupo porque es un buen grupo.", agregó.