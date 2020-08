Así es el nuevo médico del Valencia CF

Antonio Fernández Gere es el nuevo médico del primer equipo del Valencia CF, tal y como informó este miércoles la Cadena Cope. Se trata de un médico que llega propuesto por Miguel Ángel Corona y al que Javi Gracia ha dado el visto bueno. Tiene buena experiencia en el fútbol, no en vano ha pasado por el Granada, Sevilla, Almería y Xerez, y llega al Valencia CF procedente del Real Madrid. Antonio Fernández es, por lo tanto, el sustituto de Pascual Casañ que llegó de la mano de Marcelino y abandonó el club hace unas semanas.



Cuando fue expulsado en LaLiga

Fernández Gere tiene mucha personalidad y ello quedó demostrado cuando no le importó ser expulsado con roja directa durante un partido del Almería, club del que era médico. En la misma jornada en la que falleció Dani Jarque, Chico Flores se desplomó durante el encuentro de los suyos y el galeno salió disparado para atenderle. El colegiado le mostró la roja directa al no atender a sus órdenes y centrarse en su jugador. La actitud de Fernández Gere fue tranquila una vez recuperado Chico, no le había importado nada la cartulina ni la bronca del árbitro. Luego se supo que el ahora jefe de servicios médicos del Valencia CF había conocido en el descanso del partido la noticia de Jarque, por lo que ni se lo pensó dos veces.