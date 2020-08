Arranca el Valencia CF de Javi Gracia: ¿Quién llevará el 10 de Parejo?

Diez días después de que empezaran los entrenamientos el Valencia CF de Javi Gracia se estrena y lo hace además en un partido interesante, atractivo. Es un amistoso de pretemporada y se jugará en la ciudad deportiva de Paterna a puerta cerrada por motivo de la pandemia del coronavirus, pero es también un clásico del fútbol valenciano: Valencia CF-CD Castellón. Y más teniendo en cuenta que el conjunto albinegro es un recién ascendido a segunda división. El Castellón está de vuelta en el fútbol profesional, lugar que nunca debió salir, tras la travesía por el desierto de la tercera división, y debuta esta temporada ante el Valencia CF.

No hay que ser un lince, por lo tanto, para entender que el conjunto de La Plana está como loco por que ruede el balón, pero el nivel de histeria del Valencia CF ha llegado a tal extremo, que aunque solo es un partido amistoso, lo necesita más. Perder el primer amistoso de pretemporada no es indicativo de nada en absoluto pero a la entidad de Mestalla le vendría de perlas ganar. Es lo que hay. Ganar bien y que luzcan futbolistas como Kang In Lee o Uros Racic le viene bien al Valencia CF para trata de dominar el relato. O mejor dicho, para tratar de modelarlo, porque de haber relato, el club blanquinegro es incapaz de dominarlo en estos momentos porque los acontecimientos, los que él mismo genera y los que no, parece que terminan por superarle. El Valencia CF está en manos de Javi Gracia y necesita más que nunca que el foco esté en el balón.

El equipo de Gracia llega al primer amistoso sin ningún fichaje, solo con el refuerzo de canteranos o la recuperación de futbolistas cedidos com Racic, Centelles o Jason, ha vendido a jugadores importantes como Ferran, Parejo o Coquelin y lo que es peor, está intentando vender a Rodrigo Moreno y Cillessen. El último episodio es que Antonio Sesé, exconsejero del club, ha interpuesto una demanda en los juzgados contra Peter Lim, Anil Murthy, Layhoon y Jorge Mendes, a los que acusa de delitos como administración desleal, imposición de acuerdos abusivos por parte del accionista mayoritario, corrupción en negocios privados y blanqueo de capitales.



¿Quién llevará el 10?

Dicho esto, será el momento de ver a Gayà con el brazalete de capitán toda vez que de él se espera que sea junto a Carlos Soler, el emblema del nuevo proyecto. El Valencia CF quiso hacer una limpieza en el vestuario para que el proyecto de Javi Gracia empezara de cero, y más allá de cuestiones económicas, deportivas o incluso más allá de que algunas salidas tengan su origen en la salida de Marcelino García Toral, o mejor dicho, en las reacciones al cese de Marcelino García Toral, es el momento de ver cómo se desarrollan los nuevos roles. Es momento de ver si Gayà será el primer capitán del equipo, si Gabriel será el segundo y sobre todo, es el momento de ver qué futbolista llevará el dorsal número diez que deja vacante Dani Parejo. Y vale que los dorsales no son definitivos hasta que los comunique el club de manera oficial a la Liga de Fútbol Profesional y que por lo tanto puede haber cambios, pero sea como sea, a nadie escapa que es un dorsal histórico en el Valencia CF y de mucho peso en todos los equipos, y que por lo tanto lo debe llevar un futbolista con peso en el equipo o destinado a tenerlo.



El Castellón

Por su parte, el Castellón vuelve a jugar apenas 27 días después desde que ganara al Cornellà en La Rosaleda de Málaga y culminara su anhelado ascenso a Segunda División. El equipo que dirige Óscar Cano presentará pocas caras nuevas respecto del que logró el ascenso ya que solo tres futbolistas se han incorporado a la plantilla en lo que va de pretemporada y uno de ellos, el delantero americano Josh Pérez, ya tuvo oportunidad de ponerse a las órdenes del preparador granadino durante el play-off exprés. Los otros dos futbolistas son los centrocampistas Josep Señé, cedido por el Mallorca, y Jesús Carrillo, procedente del Melilla, quienes hasta la fecha son los dos únicos fichajes del verano.

En principio, Cano podrá contar tanto como con los jugadores del primer equipo como con los del filial que están también concentrados en Oliva, si bien las únicas dudas son las de Eneko Satrústegui y Carles Salvador, ambos sobrecargados. El que sí está recuperado de su grave lesión de rodilla y trabajando ya como uno más es Paco Regalón.

Tras el partido contra el Valencia, el Castellón volverá a jugar otro encuentro el viernes 28 contra el Albacete en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, mientras que el siguiente encuentro de los valencianistas será ante el Villarreal el próximo viernes 28 de agosto ante el Villarreal en San Pedro de Pinatar a las 20 horas.

