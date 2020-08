Osasuna cede a Rober Ibáñez

No ha terminado de cuajar la aventura de Rober Ibáñez en Osasuna. Las cesiones a Leganés y Granada antes de abandonar definitivamente el Valencia CF y recalar en el Getafe a coste cero, daban la sensación de que tenía mucho futuro por delante.

Llegó Braulio a Osasuna y le convenció para llegar cedido a El Sadar tras no contar para el conjunto azulón. En su primera temporada como rojillo no logró el ascenso, pero dejó buenas pinceladas en los 17 partidos que disputó y al año siguiente regresó, esta vez sí, para ascender a LaLiga. De nuevo, no participó mucho, sólo en 13 partidos en los que anotó dos tantos y dio dos asistencias. Osasuna abonó 2 millones de euros para quedárselo en propiedad y tras un todavía más discreto tercer año, su etapa en el conjunto navarro podría llegar a su fin.

El Leganés, equipo en el que participó durante cinco encuentros en la temporada 16/17, lo quiere de vuelta para reforzarse en busca del ascenso inmediato. Según Diario de Navarra, el conjunto pepinero obtendrá una cesión con compra obligatoria en caso de ascenso.