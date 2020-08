Cillessen, el Ajax no se moja pero se abre la Premier

El Ajax es consciente de la situación de Jasper Cillessen, pero no va a mover ficha mientras André Onana siga en plantilla. Si no hay oferta a la altura de las expectativas por el portero camerunés, no habrá movimiento por repatriar al valencianista. Onana está en el mercado, pero tiene un precio sobre los 25 millones de euros. Cillessen está en la agenda de recambios, pero con unos límites: se harían cargo de la ficha, pero sin poner –mucho– dinero en el fichaje, incluso les interesaría una cesión.

Marc Overmars, director deportivo lo ha dejado claro: «El dinero de la Champions no se va a gastar en fichajes.Estamos cerrando brechas; esa es la prioridad». Esa fue la respuesta ante el posible regreso de Luis Suárez. La victoria del Bayern ante el Lyon garantizó la presencia del Ajax en la fase de grupos de la Liga de Campeones 20/21 y ese mínimo de 40 millones en ingresos, pero Overmars no quiere que aficionados y rivales se hagan ilusiones. «No estamos para nada ocupados con nuevos jugadores, estamos muy satisfechos con la plantilla actual». Política de austeridad y propuesta cero por Cillessen, portero titular de Holanda, estatus que ayuda a darle visibilidad. Los próximos partidos de Nations League pueden jugar a favor del Valencia.

Los motivos para sacar a Cillessen son económicos. Por fútbol, no habría tanto debate. Esa es la necesidad. Todavía hay tiempo hasta octubre y hay clubes buscando portero. Uno es el Aston Villa; desde Inglaterra (vía The Sun) aseguran que el nimegués interesa. El club de Birmingham conquistó la permanencia con Pepe Reina, que no va a seguir. El titular, Tom Heaton, está lesionado hasta 2021, y Cillessen les cuadraría. Hasta diez millones de libras pondrían sobre la mesa.