Refuerzo positivo, Jason ya es uno más en el equipo

Jason ya está a disposición de Javi Gracia. Tras una jornada de pruebas, el gallego regresó a la ciudad deportiva de Paterna para arrancar la pretemporada y saltar al tren del Valencia 2020/21. Por la mañana estuvo en el gimnasio y en la sesión de tarde trabajó sobre césped con el grupo. El míster estuvo pendiente y le dejó las primeras pinceladas de lo que quiere. El cuerpo técnico lo valora con buenos ojos y emerge como refuerzo para la banda derecha, donde no hay un futbolista con sus cualidades específicas. Jason cuenta y también para los usuarios de SUPER. El futbolista ha barrido en una encuesta reciente. El 90% de los clics han salvado sobre el "sí". Refuerzo positivo: nueve de cada 10 valencianistas se quedarían con Jason en plantilla.

Buenas sensaciones y buena acogida. Javi Gracia le va a brindar la oportunidad que no tuvo durante el verano pasado, donde no pudo competir en igualdad. Nunca fue una opción para Marcelino y eso condicionó su preparación. Hiciera lo que hiciera estaba sentenciado. Eso pesó en negativo. Puerta cerrada contra puerta abierta. El cambio de contexto refuerza su motivación. Jason entra liberado de mente, limpio, seguro de sí mismo y con el objetivo de demostrar que puede ser importante. Vuelve tras una temporada de cesión en el Getafe donde ha subrayado sus cualidades fuera del circuito del Levante. La acción tiene un plus en clave valencianista; dejó un primer semestre de nota alta con José Bordalás –garantía– y ha participado en Europa League.

El Valencia llega como un paso natural –no forzado– en su trayectoria. Con 26 años, está en el momento justo en el lugar indicado. Su perfil cuadra en lo que Javi Gracia busca: tiene energía, tiene recorrido, tiene llegada y tiene centro. Ahí están sus números, en el top-3 del Getafe en valoración en LaLiga, en centros al área, en remates, en regates, en faltas sufridas, en pases clave y en asistencias: cuatro. Su único gol del curso lo firmó en Mestalla precisamente.

Puede ser optimista

Jason tiene las ideas claras y los inputs que llegan insisten en la oportunidad de ganarse la confianza de Javi Gracia, en el Valencia, que es el objetivo que se marcó cuando apostó –fuerte– por agotar su contrato al límite con el Levante. Mateu Alemany lo vio cristalino como el agua y firmó una operación en la que había poco o nada que perder y todo a ganar. En el peor de los casos, Jason puede dejar un dinero extra en caja tras llegar libre desde el Ciutat. El mercado está aparcado porque el foco está en dar el cien por cien en las próximas semanas. La ventana cierra en octubre, pero lo tiene todo a favor: el club transmite que cuenta y no se busca extremo. Jason es un refuerzo, positivo; fichaje un año después.