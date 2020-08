Gayà, en la lista de Koeman

La noticia viene desde la ciudad condal y la publica el diario SPORT. José Luis Gayà sería el número uno de la lista del FC Barcelona para la posición de lateral izquierdo si se produce la salida de Jordi Alba, con el que no cuenta Ronald Koeman para su estreno en el banquillo del Camp Nou. Una salida complicada la del lateral catalán aunque no es ese el único obstáculo, porque forzar la salida del futbolista de Pedreguer del Valencia CF tampoco parece un objetivo sencillo.

Ahora mismo Gayà es uno de los pilares del proyecto valencianista con Javi Gracia, capitán del equipo y referente para todos los futbolistas de la cantera junto a Carlos Soler. Aunque la mala situación económica del club ha puesto en alerta a muchos grandes de Europa, no es el lateral uno de los futbolistas que el club quiere sacar a toda costa del equipo. Tiene, además, una cláusula de rescisión de cien millones de euros y contrato hasta 2023.

Según ha podido saber SUPER, no se ha producido contacto alguno entre FC Barcelona y Valencia por Gayà aunque el futbolista de Pedreguer estaría en una lista que tiene el OK de Koeman, en la que figuran también el lateral del Ajax Tagliafico y Angeliño, futbolista del Leipzig. José Gayà, pese a la mala temporada del equipo y el complicado momento que vive el mercado, sigue siendo uno de los mejores laterales del panorama futbolístico español y europeo, con una cotización alta incluso para las posibilidades del Barça. Pese a que la posición del Valencia al respecto deja algunas dudas, no lo llamaron por ejemplo para ser modelo en la presentación de las nuevas camisetas, no se ha producido movimiento alguno que invite a pensar en un interés real del club por poner al lateral en el mercado.

Aún así, su nombre aparece entre las pretensiones del Barcelona como también lo ha estado en las del Atlético de Madrid. El Valencia CF sabe que el peligro y las posibles ofertas pueden llegar por ahí. Su rendimiento en defensa está fuera de duda y su proyección ofensiva, con gran potencia para sumarse al ataque desde atrás y calidad suficiente para llegar a línea de fondo y centrar, lo convierten en un objetivo a tener en cuenta para clubes importantes. Está llamado a ser uno de los laterales zurdos titulares de la selección española de Luis Enrique, con Jordi Alba ausente en la última lista. El club blanquinegro lo considera una de las piedras angulares del equipo en un momento difícil. Cualquier decisión al respecto, y más en un momento tan delicado para el Valencia CF, con problemas de fair play financiero y de tesorería, pasaría por el máximo accionista.

«Para que los jóvenes desarrollen su talento es importante la presencia de los veteranos y de la gente con oficio que les ayude a crecer», declaraba Javi Gracia tras la victoria del equipo en el pasado amistoso disputado en el Antonio Puchades frente al CD Castellón. Para el técnico valencianista, Gayà, joven pero veterano con cientos de partidos en la élite, es una de esas piezas necesarias en una plantilla que persigue combinar juventud y experiencia. El lateral cumplirá el curso que viene su séptima temporada en el primer equipo tras promocionar en la temporada 2014/2015 como sustituto de Juan Bernat. Unos datos que le avalan como peso pesado del vestuario y mucho más tras la reciente salida de Dani Parejo rumbo al Villarreal.

No se esperan noticias del Barça, al menos de manera inminente, son muchas las cosas que ha de solucionar antes la directiva culé empezando por la posible marcha de Leo Messi, un hecho que revolucionaría el mercado en toda Europa.