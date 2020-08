El susto de Kang In Lee

Kang In Lee aparecía en el primer once titular de la era Javi Gracia pero su participación se vio afectada por un golpe recibido en el primer cuarto de hora de partido, lo que obligó al técnico navarro a sustituirlo por Manu Vallejo, que después acabaría siendo protagonista anotando el tanto que daría la victoria del Valencia CF frente al CD Castellón.

No hay parte médico oficial aunque el técnico valencianista ya explicaba en sus declaraciones posteriores al partido que "en el día de hoy tenemos un pequeño susto con Kang In, espero que no sea nada, y seguimos nuestra preparación".

En principio, y a falta de ver la evolución de las molestias durante los próximos días, el coreano se marchó por precaución y no sufre ninguna lesión de importancia. Todo se puede quedar efectivamente en un susto y en la mala fortuna de tener que abandonar el terreno de juego en este primer test de preparación para una temporada en la que el jugador coreano tiene depositadas grandes expectativas.

Kang In, con el mismo dorsal 16 que lucía la pasada temporada, ocupó la mediapunta acompañando en el ataque a Maxi Gómez. Su posición natural y en la que apenas ha tenido oportunidad de desenvolverse desde que llegó al primer equipo del Valencia CF, ya sea con Marcelino o con Albert Celades. Durante los primeros minutos se le vio muy enchufado y con ganas de agradar al nuevo entrenador. Cerca del área, buscando espacios y armando el disparo a la mínima que veía opción. Lo que es en esencia Kang In.

Después de recibir la tarascada de un rival a la altura de la rodilla derecha, el futbolista fue atendido en la banda durante algunos minutos por los servicios médicos del Valencia CF. Tenía bastante dolor, pero quería continuar sobre el terreno de juego como fuera. No fue así.

La prudencia, no era más que un primer test de verano, hizo que el cuerpo técnico optara por el cambio a pesar de que este se producía cuando apenas se llegaba al minuto 18 de partido. El equipo tiene día de descanso este domingo después de una intensa semana de preparación y regresa a los entrenamientos el lunes, se espera que con Kang In. Salvo sorpresa, el futbolista estará para el próximo amistoso del viernes 28 de agosto ante el Villarreal.

