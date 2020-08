Yunus Musah: ¿Tiene el Valencia CF atada a su nueva joya?

Los primeros pasos del Valencia CF 2020/21 tienen un protagonista inesperado en el joven Yunus Musah. El futbolista inglés, nacido el 29 de noviembre de 2002 en Nueva York, dejó en apenas 45 minutos del partido amistoso contra el Castellón una bocanada de esperanza profundamente necesaria en el entorno valencianista. Hoy en día, este centrocampista con sangre ganhesa lidera la próxima generación de promesas de la Academia en compañía de otros talentos como Hugo González, Koba Koindredi, Fran Pérez o Jordi Escobar.

El sábado en el Antonio Puchades Yunus, de 17 años, recogió los frutos a un excelente trabajo de adaptación durante un año, desde que Pablo Longoria lo trajo al Valencia desde la escuela del Arsenal. La Academia, con Sean Bai, Marco Otero y Luis Martínez al frente, ha complementado la formación del diamante en bruto. Contra el Castellón Musah selló su debut con el Valencia, el siguiente paso será hacerlo en competición oficial con la Liga en el horizonte. «Es un sueño. Creo que fue un buen debut para mí y quiero seguir así», comenta el prometedor futbolista en los micrófonos de Valencia CF Media.

El futuro inmediato de Yunus Musah depende de las decisiones de Javi Gracia. Y estas, a su vez, de los progresos que el entrenador observé en Yunus en los entrenamientos y los partidos que se avecinan. A día de hoy, a falta de lo que el mercado pueda deparar a varios jugadores de medio campo, la hoja de ruta que se ha trazado con el joven inglés es la de entrenar de modo habitual con los profesionales como uno más y, sobre todo, no dejar de competir. Su juventud permite no ir con prisas, aunque tendrá minutos en el primer equipo, si se los gana. Si no, el crecimiento seguirá con el Mestalla. En su presentación Gracia ya dejó claro que no miraría la edad a la hora de poner a jugar a los que considerase los mejores.





Juventud en la banda derecha

En el extremo derecha el Valencia ha perdido a Ferran Torres, pero no le faltan alternativas: Wass, Soler, Jason, o la potente banda derecha del filial con Musah, Hugo González o Fran Pérez. A Yunus, un box to box natural reconvertido a extremo, no le van a faltar ilusión y ambición en su intento de ir conquistando espacio en el primer equipo blanquinegro. «Estoy disfrutando porque es algo que quiero hacer desde que era pequeño, trabajo y disfruto cada día y quiero seguir así en los minutos que tenga», asegura.

«Hemos visto a muchos jóvenes en el campo (contra el CD Castellón), eso es un ejemplo de que el club quiere a jugadores de la Academia en el primer equipo y esperemos que durante la temporada también vayamos a jugar», añade el internacional sub'18 por Inglaterra. Precisamente, las convocatorias con la selección juvenil de su país fueron un obstáculo para asentarse en la primera mitad del año en la que combinó partidos con el Mestalla y el Juvenil. En el filial de Chema Sanz empezó a asentarse tras las Navidades para, poco más tarde, pasar de la posición de mediocentro ofensivo a la banda derecha. Una nueva posición en la que explota su velocidad, potencia y desborde. «A mí me da igual dónde jugar si estoy en el campo, solo quiero jugar, aunque sea de portero», responde tras el amistoso contra el Castellón, en el que actuó durante los primeros 45 minutos en el extremo diestro y en la segunda mitad en el izquierdo.





Integración meteórica

Desde que aterrizase en València la Academia ha perfeccionado tácticamente a Yunus, un jugador que vino de Inglaterra con un físico privilegiado siendo un centrocampista de zancada, recorrido y peligrosa pisada en el área. La voluntad del joven jugador ha resultado clave para mejorar en cada una de las facetas que acompañan en una edad decisiva. En menos de un año, Yunus ha aprendido a manejarse en castellano, algo básico junto a su carácter extrovertido para acoplarse al día a día en la Ciudad Deportiva. Allí ha vivido hasta que no hace mucho se ha trasladado con su familia a un apartamento de la ciudad. Religioso –practica la fe musulmana–, su buen hacer en el campo se traslada a los estudios, en un colegio cercano a la Ciudad Deportiva, y a una vida ordenada y disciplinada junto a los suyos.

El confinamiento social contra la Covid-19 cogió a Yunus Musah en Londres, razón por la que no pudo pasar a integrar el grupo de jóvenes de la escuela que entrenaron con Albert Celades en la previa al reestreno de la Liga. A mediados de julio inició la pretemporada con el filial hasta que el primer equipo echó a andar. Los jugadores de la plantilla profesional destacan en 'petit comité' las cualidades de Yunus Musah, futbolista al que el club, en contra de algunas especulaciones, tiene atado con una cláusula importante.





Futuro 'atado' en el Valencia CF

Al no haber cumplido los 18 años, el primer contrato que se firmó con el inglés no pudo alargarse más allá de tres años y concluye en 2022, si bien el club dispone de condiciones a su favor para ejecutar una ampliación contractual de modo sencillo. Yunus, por su parte, se siente feliz por «haber venido a un club al que le gustan los jóvenes y juegan un buen fútbol». «Lo hemos visto en el campo y queremos seguir así. La temporada pasada viví una buena experiencia jugando en Segunda B, competición muy física con gente más mayor y experiencia, eso me ayudó a prepararme, ahora hay que seguir así», dice.

El Valencia considera que tiene bien 'atado' a Yunus Musah. El club maneja la posibilidad de ampliar de forma sencilla los años de contrato y la cantidad de la cláusula de rescisión del joven inglés. En el seno del Valencia no existe preocupación en cuanto al futuro de Yunus, al que está previsto renovar ejecutando una serie de condiciones pactadas. Además, la cláusula que tiene a día de hoy está ya por encima, por ejemplo, del precio de venta de Ferran Torres al Manchester City, 23 millones de euros fijos.