AVANCE: El Valencia CF soluciona la 'crisis de los pagarés'

El Valencia CF ya ha solucionado el problema de impago que tenía con los futbolistas del primer equipo. Según ha podido saber este diario, el club ya tiene una fórmula económica con la que cumplir con el único requisito que le había exigido la plantilla: que los pagarés con los que van a para las fichas de la temporada pasada a los jugadores, estén avalados. Es decir, ahora los jugadores cobrarán el dinero adeudado desde el pasado mes de junio y pase lo que pase, es decir, pague o no pague el Valencia CF a la entidad que emite los pagarés a los futbolistas, ellos no tendrán que devolver nada.

Un problema de liquidez ante la falta de ingresos en los últimos tres meses con motivo de la crisis del coronavirus llevó al club de Mestalla a aplazar el pago de la mitad de las fichas de los futbolistas de la temporada pasada. Cada club elige la forma de pago a los jugadores y el Mestalla paga en dos plazos, uno en diciembre y el otro en junio, pero este último no lo pudo afrontar. Ante esto, ofreció a los jugadores cobrar en pagarés a partir del próximo uno de septiembre, unos pagarés que vencían en septiembre del año próximo, 2021.

El problema que tenían esos pagarés es que no estaban avalados, o dicho de otra manera, los futbolistas no tenían plenamente garantizado el cobro del dinero. Y se fue el único requisito que le pusieron al club, que el cobro estuviese absolutamente garantizado. Los jugadores se encontraron con que si llegada la fecha de vencimiento de los pagarés, septiembre de 2021, el Valencia CF no hubiese pagado a la entidad que se los ha dejado, concretamente CaixaBank, la entidad financiera les reclamaría el dinero a los futbolitas que hubiesen ejecutado los pagarés.

El club ha solucionado eso, no ha trascendid,o pero ahora los pagarés estarán avalados posiblemente con un ingreso futuro seguro que tenga el Valencia CF, y en caso de impago el banco se quedaría con esos ingresos.

Ahora, a partir del uno de septiembre los jugadores del primer equipo del Valencia CF ya pueden cobrar la mitad de las fichas que se les adeuda de la temporada pasada.