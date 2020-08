La 'Gracia' está en ser un equipo

Está claro que era un amistoso pero no uno cualquiera. Por eso para el Valencia no fue cualquier cosa el partido que le salió contra un Villarreal al que le sigue costando carburar. Parejo y Coquelin empezaron centrando las miradas pero acabaron eclipsados y hasta con amarilla por cazar el primero a Yunus y el segundo a Racic, curiosamente chavales llamados a pelear por algunos de los muchos huecos con piezas por encajar. El marcador, pese a su valor simbólico, se decantó por una cantada de Sergio Asenjo (vídeo). Sin embargo, tras un arranque en el que los de Emery amagaron con pasar por encima, la mejor noticia para el Valencia no estuvo en la victoria. Lo realmente valioso fue la sensación de que con peores fichas Javi Gracia tiene clara la estrategia. A la espera de fichajes y de recuperar efectivos, la silueta del equipo es de trazo grueso en esta fase de construcción. Fútbol directo, rocoso, solidario y futbolistas con hambre. Maxi, autor de un doblete, la tuvo de gol. Esquerdo, el mejor del partido, de balón.



Tampoco hay duda de que, a poco que se engrase, sobre todo en defensa, el Villarreal tiene fútbol para parar un carro. Pero después de muchos meses de indefinición es noticia que el Valencia vuelva a ser un equipo y a jugar como tal. Ése es al menos el fin. Harina de otro costal son los medios para enfilar la portería contraria con juego directo. Y es que, sin ninguna cara nueva que ver, el Valencia volvió a enseñar la de momento buena mano de Gracia, un entrenador obligado a hacer de la necesidad virtud para paliar la desinversión de este verano raro, raro.



Con todo el morbo del mundo, Parejo y Coquelin no rehuyeron los focos de Pinatar nada más arrancar. Sobre todo el excapitán, que se quedó la pelota para él. A expensas de Capoué, y con Kondogbia y Soler sin poder alinearse, uno de los misterios está en quien llenará su vacío. Lo intentaron Racic, cumplidor, y sobre todo Esquerdo, cuyo goteo de calidad acabó por hacer charco. Y eso que al principio estuvieron secos. El Villarreal tardó nueve minutos en marcar, un castigo también para uno de los lunares que tendrá que borrar Gracia, el de la desastrosa salida de balón desde la defensa. Samu Chukwueze empaló bien y Jaume resopló por lo que podría venírsele encima si el partido, por muy amistoso que fuese, continuaba por esos derroteros.



Por suerte para el Valencia el partido siguió siendo así pero solo un rato. A Guedes y Maxi empezaron a llegarles balones para romper al espacio y los resoplidos pasaron entonces a ser de Asenjo. El Villarreal, perjudicado por el estado del césped ,cedió yardas y el empate no llegó de milagro antes del descanso. Primero se anuló un gol por fuera de juego de Mangala y después Wass le puso un balón medido a Maxi. Sin embargo, entre cabecear fuerte u orientado el uruguayo escogió lo primero y el remate fue al muñeco. El fútbol es tan caprichoso que el doblete lo consiguió con dos definiciones peores, una en semi-fallo tras un servicio de córner de Esquerdo y la otra con un disparo sin fe que a Asenjo le pasó por debajo. Fue una radiografía de lo que acabó pasando: un Valencia envalentonado que iba e iba y un Villarreal que intentaba dar con el interruptor para recuperar la luz.