Yangel se cansa de esperar y seguirá en Granada

Yangel Herrera, mediocentro por el que ha suspirado el Valencia desde la negociación de traspaso de Ferran Torres al Manchester City, se escapa. Como publicó 'El Ideal' de Granada y pudo corroborar este diario, el jugador venezolano se ha cansado de esperar a que los blanquinegros liberasen una plaza de extracomunitario y ha tomado la decisión de continuar jugando en el Granada CF. Allí Yangel se convirtió el curso pasado en una de las sensaciones de la Liga de la mano del joven técnico Diego Martínez. Los representantes del centrocampista se han encargado de comunicar al club de Mestalla la elección del futbolista que, sin embargo, había estado durante semanas priorizando al Valencia. La incertidumbre en cuanto al pasaporte español de Gabriel Paulista en tiempos de la Covid-19 y el hecho de que la competición vaya a arrancar en apenas dos semanas, finalmente, han colmado la paciencia del internacional vinotinto.

Ahora los representantes de Yangel Herrera negocian con City y Granada la fórmula para seguir en el conjunto de Los Cármenes. En principio, el centrocampista de 22 años ampliaría el vínculo contractual que tiene con los citizens para volver a desempeñarse a préstamo en el Granada. Es decir, Yangel seguiría así bajo control del Manchester City y con alguna posibilidad también de reforzar en el futuro el centro del campo del Valencia, una parcela que a día de hoy preocupa al entrenador tras las salidas de Dani Parejo y Coquelin y el no poder contar aún en esta pretemporada con piezas básicas como Kondogbia y Carlos Soler. Herrera, por su parte, completará una segunda temporada con el Granada. Diego Martínez le espera en los próximos días en la concentración de los suyos en Marbella.





El punto de mira se centra sobre Capoue

Mientras tanto, el Valencia centra sus esfuerzos más inmediatos en fortalecer el centro del campo con los servicios de un pivote defensivo de la absoluta confianza de Gracia, el galo de 32 años Étienne Capoue (Watford). Fuentes oficiales del Watford reconocen la posible salida del ex del Toulouse a Mestalla, aunque por el momento no existe un punto de acuerdo. Cada club mantiene firme su postura en un 'tira y afloja' por un jugador con contrato en la entidad inglesa hasta el 30 de junio de 2022. El Valencia trabaja con la idea de que la operación fructifique en una cesión en la que no deba obligarse al pago de un traspaso. Los de Watford, al contrario, reclaman entre tres y cuatro millones de euros para dejar salir a uno de los jugadores básicos de este equipo que ha descendido a la segunda división inglesa.

Reuters

El salario del futbolista en Inglaterra –por encima de los dos millones de libras– puede ser una baza en favor del Valencia, ya que el Watford atraviesa también problemas financieros agravados con el descenso a Championship. Capoue, seducido por la opción de llegar a la Liga junto a Javi Gracia, estaría dispuesto a rebajar un porcentaje del salario que ahora complica a su actual club. La negociación, que hasta el momento no ha sido sencilla, sigue con el propósito valencianista de obtener la cesión.