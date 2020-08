Ferran, viral por culpa de este desliz

Las redes... son muy traicioneras. Eso le ha pasado a Ferran Torres. El exvalencianista, que vive sus primeros días en Manchester después de abandonar Mestalla para fichar por el Manchester City de Pep Guardiola, ha lamentado el fallecimiento de Chadwick Boseman.

El actor, de 43 años, conocido por su papel protagonista en Black Panther, ha perdido la vida después de no poder superar un cáncer.

Ferran ha compartido una foto de Chadwick Boseman con el mensaje: "RIP In Peace"; es decir, no se había hecho un lío porque la sigla en sí ya incorpora el término Rest In Peace (en español, descanse en paz).

Algunos twitteros se han hecho eco, a modo de broma, y comentaban que Ferran todavía tenía que pulir su inglés. Rápidamente el futbolista corrigió: "Rest In Peace", puso luego.