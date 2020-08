El mensaje de Guillamón a Javi Gracia

Paso al frente de Hugo Guillamón. El joven central del Valencia CF se está jugando estos días la continuidad en el primer equipo y cuando de eso se trata, lo mejor que puede hacer un futbolista es hablar sobre el terreno de juego. Y eso ha hecho. Sí, es un partido de pretemporada, pero es que es ahora cuando tiene la ocasión de convencer a Javi Gracia, o dicho de otra manera, para eso están las pretemporadas, para que los canteranos llamen a la puerta del primer equipo.

Ciertamente calificar a Guillamón de canterano puede parecer excesivo cuando el defensa valenciano ya demostró en la fase final de la temporada pasada, con Celades en el banquillo, que está para competir en el nivel profesional y para ser útil en el primer equipo, pero la realidad es que de aquí a que se cierre el mercado de verano, el próximo lunes cinco de octubre. En estos momentos en los planes del Valencia CF está fichar dos defensa centrales pero para que eso suceda tiene que haber salidas. Ahora mismo en plantilla Javi Gracia tiene a Paulista, Diakhaby, Mangala y a Guillamón, y él, Hugo, es uno de los que puede salir en calidad de cedido. En el caso de Paulista, si no llega a un acuerdo de renovación –la negociación está abierta en estos momentos- el club se plantearía una posible venta, y en el caso de Mangala, puede salir si llega una oferta por él. Y es en este contexto cuando Guillamón ha llamado a la puerta de Javi Gracia.

El técnico navarro apostó fuerte por el partido del pasado viernes ante el Villarreal CF y frente al Levante UD planteó un once repleto de futbolistas canteranos, salvo en la portería, donde estaba Cillessen. Y allí, frente a un equipo que Paco López podría poner perfectamente en el primer partido de Liga, y rodeado de jugadores del filial y con poca experiencia, Guillamón parecía un jugador con galones y más de 200 partidos en el primer equipo.

Cierto que una de sus características como futbolista, y posiblemente su gran virtud, es que no se pone nervios y tiene unos nervios de acero, pero no le pesó la responsabilidad de tener que ser 'el jefe' de la defensa. Conviene recordar que cuando ha tenido que jugar en el primer equipo partidos de liga oficiales lo ha hecho siempre acompañado de un jugador ya veterano y muy hecho al fútbol de élite, pero ante el Levante, su pareja de baile fue el también canterano Guillem Molina. Además de ejercer de líder de la zaga, Guillamón dio un recital con la salida de balón, situación que facilitó el juego del equipo porque no llegó a pasar apuros ante la presión de los jugadores granotas.



Buen papel de Guillem Molina

Mención especial merece también Guillem Molina, que jugó su primer partido como titular con el primer equipo y estuvo a buen nivel. En este caso, su rol será diferente, Guillem está llamado a ser uno de los líderes del Mestalla de Óscar Fernández.

