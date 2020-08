Esquerdo se gana el puesto

Vicente Esquerdo está a un paso de ser uno más del primer equipo. El futbolista de Calpe no va a salir cedido esta temporada, y eso es una buena noticia, porque significa que no es un descarte de Javi Gracia. Ahora, bien, hay matices en la situación del canterano que conviene explicar.

Esquerdo ya lleva un tiempo en dinámica de primer equipo pero la realidad es que sus apariciones en partidos ha sido bien pocas. 85 minutos en un partido de Copa del Rey y doce en Liga repartidos en tres encuentros. Fue el anterior entrenador del Valencia CF, Albert Celades, quien le hizo debutar como valencianista en partido oficial. Ante el Villarreal en Mestalla. Desde entonces este centrocampista zurdo es un asiduo en los entrenamientos del primer equipo hasta ganarse la pretemporada a las órdenes de Javi Gracia. Y lo cierto es que tanto su rendimiento como el contexto que vive el club, le han ayudado.

La idea que tiene el Valencia CF con este jugador es que siga a las órdenes de Javi Gracia y que juegue con el filial que entrena Óscar Fernández si no va convocado con el primer equipo. El jugador ha convencido al actual entrenador valencianista y ahí está como prueba el buen encuentro que hizo el pasado viernes ante el Villarreal. Él y Uros Racic acabaron superando por empeño y actitud a Dani Parejo y Francis Coquelin. Era un amistoso, cierto, pero era el amistoso que Esquerdo tenía que aprovechar para demostrarle a Gracia sus cualidades. Y eso hizo.

Su rendimiento está siendo bueno y ahora en su favor está el contexto. Primero el contexto económico que vive el Valencia CF. Hasta hace unas semanas tenía una plantilla que no podía pagar por eso ha vendido a Parejo, Coquelin, Ferran Torres y Rodrigo, pero tiene que seguir disminuyendo el coste de plantilla y al mismo tiempo necesita reforzarse, por ello debe priorizar, y la prioridad son un defensa central, un centrocampista de corte defensivo y un delantero si sale Sobrino o Gameiro -que salga el francés es muy complicado-. Es decir, no se va a poner el foco en fichar un recambio de Dani Parejo, que es su posición. Gracia probará con Carlos Soler o con Kondogbia y el pivote defensivo que fiche el Valencia CF.

Además, otro factor le va a venir bien para asentarse de manera definitiva en el primer equipo, y no es otro que la pandemia del coronavirus. Lejos de terminar, amenaza con mantenerse, por lo que los protocolos para los partidos de fútbol profesional serán los mismos que ordenó la LFP para los partidos finales de la temporada pasada. Esto significa que las convocatorias no serán de 18 futbolistas, si no de 25, con lo que las opciones que tendrán de entrar en las listas que confeccione Javi Gracia se multiplican por mucho. A partir de ahí, la oportunidad puede llegar en cualquier momento.

En la misma situación que Vicente Esquerdo está el joven Yunus Musah, tal y como informó este diario tras su exhibición ante el Castellón. El centrocampista inglés jugará con el Valencia CF Mestalla cuando no vaya convocado con el primer equipo. Su rendimiento en esta pretemporada está siendo muy satisfactorio.