El 'Loco' Bielsa quiere otro Rodrigo

El Leeds United, ascendido a Premier League, continúa por la labor de construir un equipo altamente competitivo para el regreso a la élite después de 16 años de ausencia. El club que fue semifinalista frente al Valencia CF en la Champions League de 2001 concretó hace menos de una semana la compra por 30 millones de euros, más diez variables en función de objetivos, de Rodrigo Moreno. El siguiente golpe del Leeds puede ser otro jugador llamado Rodrigo y ex del Valencia: Rodrigo de Paul.

La 'casa blanca' del fútbol británico, fundada en 1919, se ha fijado, como pasó con Rodrigo –también por deseo de su entrenador Marcelo Bielsa–, en el centrocampista ofensivo de Udinese. De Paul fichó por el conjunto italiano en julio de 2016 por una cantidad reducida de tres millones de euros, tras no haber cuajado en su primera experiencia europea con la camiseta del Valencia. Los blanquinegros, no obstante, se guardaron en la negociación una carta a su favor con vistas al futuro: un porcentaje, alrededor del 15 %, del próximo traspaso.

Ahora los de Mestalla se encuentran expectantes con el nuevo destino de De Paul, medio ofensivo de 26 años, que se ha consolidado en la selección argentina entrenada por Lionel Scaloni. La verticalidad y rapidez combinativa de 'Rodri' encaja a la perfección con los planes tácticos con los que Bielsa está triunfando en Ellan Road. El 'Loco' quiere formar un ataque explosivo con dos jugadores con pasado valencianista.

Rodrigo de Paul tiene contrato con Udinese hasta el 30 de junio de 2024. Pese a todo, a principios de mes se confesó en la televisión del club. Las dos partes entienden que el ciclo se ha terminado. «Estoy muy contento de terminar así con el Udinese. El club me hizo crecer, me ha convertido en un jugador capaz de cubrir varios roles y me ha hecho llegar a la selección... Lo he dado siempre todo y espero que la gente esté contenta, pero creo que es momento de cerrar una etapa. Si miro hacia adelante, sueño con luchar por el Scudetto o la Champions. Para Udinese realmente di más de lo que tenía», comentó.

En un primer momento surgió la posibilidad de la Juventus, con quien tendrá que competir el Leeds. Udinese lo ha tasado en 40 millones, sabedor de que debe repartir lo finalmente recaudado. Además del Valencia, Racing de Avellaneda aguarda un 5% de la venta por la formación desde los 12 años.