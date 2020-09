Javi Gracia pide a Anil Murthy que acelere los fichajes

El Valencia CF da un acelerón en la planificación deportiva, aunque habría que añadir que lo hace porque no tiene más remedio. Lo contrario sería pegarse un tiro en el pie. El comienzo de la competición oficial está a la vuelta de la esquina, no en vano ayer lunes se sortearon los calendarios de primera y segunda división y en menos de dos semanas el equipo de Javi Gracia tiene que recibir en Mestalla al Levante UD en la primera jornada de la Liga, por ello el club trabaja para cerrar un fichaje en los próximos días. Por ello y porque hasta ahora los únicos cambios que ha habido en la plantilla han sido las ventas de Rodrigo Moreno, Dani Parejo, Ferran Torres y Francis Coquelin y a cambio ni un solo fichaje. ¡Casi nada!

Por ello el entrenador ha pedido al presidente Anil Murthy que necesita fichajes. Tal cual. El técnico considera vital reforzarse cuanto antes con un pivote defensivo y un defensa central y así se lo hizo saber ayer al presidente del Valencia CF. Fue en una reunión que tuvo lugar ayer por la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Estaban el presidente Anil Murthy, el entrenador Javi Gracia y el coordinador de la secretaría técnica Miguel Ángel Corona. El técnico le hizo ver al presidente la necesidad de fichar para que el equipo compita con garantías en la Liga y el consenso es acelerar para que los primeros fichajes sean precisamente lo que el técnico requiere, el central y el pivote defensivo.

Queda por lo tanto aparcado el fichaje de un delantero porque no siempre lo urgente es lo importante, y lo importante para Javi Gracia ahora es reforzar la defensa con un central y un pivote. Es Borja Mayoral el fichaje que queda en el congelador durante unos días. El futbolista madrileño sigue siendo el favorito pero de momento tendrá que seguir esperando al Valencia CF. Ayer se incorporó a los entrenamientos con el Real Madrid a las órdenes de Zinedine Zidane. Está por ver cuánto tiempo esperará Mayoral al conjunto de Mestalla porque ha apartado el interés firme de la Lazio en favor del Valencia CF.

Lo del delantero tendrá que esperar pero no los fichajes de un defensa central y un centrocampista físico y de corte defensivo, es decir, un recambio para Coquelin y no para Dani Parejo. Los nombres con los que trabaja el Valencia CF, los que están sobre la mesa son los de Étienne Caopue y Mattéo Guendouzi, el primero juega en el Watford, que esta temporada ha descendido de la Premier League a la Championship, la segunda división del fútbol británico, y el segundo en el Arsenal de Londres. Guendouzi no cuenta para Mikel Arteta y está en el mercado.

En cuanto a Capoue las conversaciones están en marcha y las lleva directamente el presidente valencianista, Anil Murthy, con Gino Pozzo, propietario del conjunto de Watford. En este caso parece complicado que haya podido dar algún avance a no ser que el equipo inglés cambie sus pretensiones, ya que, al menos hasta ayer, el Valencia CF estaba muy firme en su postura. El club blanquinegro no quiere pagar dinero por el centrocampista francés porque tiene 32 años y solo está dispuesto a pagar por una cesión pura, es decir, tampoco acepta una cesión con una opción de compra obligada a futuro.

Sobre Guendouzi, el Valencia CF ha preguntado por sus condiciones ya que el Arsenal ha puesto al jugador en el mercado, hasta el punto que busca un recambio y lo ofrece en alguna operación. Como sucede con el caso de Capoué, el Valencia CF se plantea la operación en forma de cesión, pero dado que el jugador tiene 21 años, estaría dispuesto a negociar una opción de compra futura.



El caso Pezzella

Por último, el caso del central. Para esta posición el gran favorito es el argentino Germán Pezzella. Es un jugador con experiencia y veterano pero no tiene los 32 de Capoué. A sus 29 años todavía se puede apostar por él, pero está por ver el precio. Juega en la Fiorentina, pero termina contrato en 2022 por lo que el conjunto italiano no puede descuidarse ya que si no lo traspasa este verano... Esa es la razón por la que la Fiore le ha ofrecido la renovación reiteradamente pero el jugador la ha rechazado. Ambos asumen que va a salir en este mercado.