"Es una pena ver el momento que atraviesa el Valencia CF"

Se puede decir que son sus últimas palabras como valencianista. Rodrigo Moreno, ya presentado como nuevo jugador del Leeds United, ha comparecido este martes en la ciudad del fútbol de Las Rozas para explicar su salida del Valencia CF y despedirse de los aficionados, una cita en la que ha dejado reflexiones interesantes y en la que ha manifestado que siente "pena" por la situación que vive el club en el que ha estado los últimos seis años.

"Claro que sí, es una pena ver el momento que atraviesa el club y esa desconexión que existe entre la institución y las personas que hacen grande el club, al final el futbol es de la gente. Es algo fundamental y no se puede perder, me da pena está claro pero espero que la situación se reconvierta. Espero que el Valencia vuelva a recuperar eso y a estar arriba", ha dicho.

En este sentido, sobre la gestión de Peter Lim y Anil Murthy explica que "siempre he tenido una actitud de respeto hacia el Valencia, creo que mi despedida fue muy sincera y muy sentida, las cosas que están haciendo hablan por sí solas y no voy a venir aquí a hablar del club que es una parte importante de mi vida. Quiero que el club vuelva a estar arriba y vuelva a existir lo antes posible, es un club muy importante en la vida de muchas personas y ojalá sea así pronto".

Rodrigo ha hablado del desgaste que ha sufrido por cuestiones extradeportivas como uno de los motivos que han precipitado su salida: "Está claro que el tiempo de por sí desgasta, han sido seis años no fáciles, tuve lesiones también y luego aquellos años con tantos cambios de entrenadores, de estar ahí abajo peleando para no bajar. Este ultimo año la marcha de Marce, la marcha de Mateu, personas que eran buenos profesionales que nos habían hecho alcanzar un nivel muy alto. Esas situaciones acaban desgastando un poco más y al final el futbolista es persona también, creo que por todo era un momento idóneo para salir".

"Como todos sabemos -explica- al Valencia económicamente el no entrar en Champions ha afectado mucho, el club estaba intentando dar salida a futbolistas, esto forma parte del fútbol, no sé si por motivo exclusivamente económico o por cuestiones deportivas o porque pensaban abrir otro ciclo. Era el momento de buscar un nuevo reto. La verdad desde que surgió la posibilidad del Leeds, me atrajo muchícimo trabajar con un gran entrenador como Bielsa, es verdad que acaba de subir a primera pero es un club con una historia importante en la Premier".

¿Ha influido en su salida su vínculo con Marcelino? "No lo sé, es una cosa que lo sabrán ellos, he tenido y sigo teniendo una magnífica relación con Marcelino pero siempre y cuando yo haga bien las cosas y sea profesional lo demás no importa".

¿Pasó en algún momento por su cabeza la idea de retirarse en el Valencia CF? "En el fútbol es muy complicado hablar de eso porque me quedan años de fútbol y sabemos que la vida puede cambiar muy rápido y el futbol más. Sinceramente para mí hubiera sido un placer y un honor seguir vistiendo la camiseta del Valencia muchos años, siento cariño verdadero hacia el club y respeto y me voy con eso. Me gratifican mucho los mensajes que recibo de la gente. El mayor regalo de mis años en el Valencia son grandes amigos y el cariño y el respeto de la gente. He dado un rendimiento muy bueno, con un título, teniendo un papel importante. Pero el mayor trofeo es ese cariño y ese respeto", concluye.