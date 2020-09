El centrocampista del Valencia Vicente Esquerdo explicó que en esta pretemporada el técnico Javi Gracia ha hecho especial hincapié en que el equipo sea sólido defensivamente.

"Te intenta transmitir la idea que tiene sobre cómo tenemos que jugar, cómo tiene que estar el equipo a la hora de defender en bloque, ser fuertes atrás€ A título personal me transmite que juegue como yo sé y que disfrute, igual que el resto de mis compañeros", explicó Esquerdo en declaraciones a los medios del club.

Esquerdo debutó con el primer equipo la pasada campaña y este verano es uno de los varios jugadores de las categorías inferiores que realiza la pretemporada con el primer equipo y aspira a quedarse en esa dinámica.

El jugador de Calpe dijo que poder jugar partidos enteros como le sucedió en el amistoso ante el Villarreal hace que pueda "estar más tranquilo y suelto". "Estamos subiendo muchísima gente de la Academia, con eso te das cuenta de que apuestan. Es un escaparate para dejarnos jugar y que vean que podemos demostrar el nivel, es confiar en la Academia, en todo lo que nos han enseñado desde que estamos aquí y darnos esa confianza de decir, 'todo lo que habéis hecho os lo estáis ganando y tiene su recompensa'", explicó. "Poder estar aquí con el primer equipo al principio no te lo crees, pero vas cogiendo más confianza y te das cuenta de que está pasando, que estás aquí y que tienes que disfrutar al máximo", añadió el canterano.

Esquerdo agradeció el trato que él y el resto de jóvenes reciben de los veteranos. "Es un grupo formidable, como personas son de 10, no te podría decir otra cosa porque me han tratado súper bien, no solo a mí, también a los compañeros que están subiendo como yo, a los que se les trata desde el respeto y como si fuéramos iguales que ellos", afirmó.

El futbolista alicantino habló también de las novedades que suponen las medidas para prevenir el contagio del COVID 19 y que hacen que todo haya cambiado "bastante" para ellos.

"Al llegar al campo no te puedes meter en el vestuario y has de cambiarte fuera para que no haya aglomeraciones en sitios cerrados; te dan una bolsa para ducharte en el hotel y ropa para el día siguiente para poder cambiarte y no tener que ir a sitios cerrados", explicó. "En el autobús te sientas solo en tu fila para no estar en contacto con alguno de tus compañeros; más aún después de los partidos, al acabar sudados. Y en la habitación estamos de manera individual para no juntarte con otro compañero", concluyó Esquerdo.