El Valencia busca la fórmula para fichar a Pezzella

El Valencia trata de fichar un central antes de que arranque la competición y, tal como viene informando SUPER en los últimos días, el futbolista en el que trabaja el club es el argentino de la Fiorentina Germán Pezzella. Es un jugador que el Valencia tiene en el punto de mira desde hace meses, cuando se decidió no renovar a Ezequiel Garay, aunque parecía haber quedado en segundo plano después de la marcha de César Sánchez.

No es así, después de las reuniones de trabajo que han mantenido presidente y entrenador con Miguel Ángel Corona, coordinador de la secretaría técnica, el Valencia CF negocia en los últimos días el fichaje del central de 29 años, capitán de la Fiorentina y un futbolista con una valoración alta para las posibilidades que ahora mismo tiene el club de Mestalla si no se producen más salidas importantes en la plantilla.

El fichaje, con todos estas circunstancias, no es sencillo. Si en el caso del mediocentro se busca un jugador que pueda venir en unas condiciones favorables, fundamentalmente cedido, en el caso de Pezzella el Valencia sabe que el futbolista tiene un coste y que su club no lo deja marchar si no es a cambio de una cantidad importante por su traspaso, que estaría alrededor de los 15 millones de euros.

El Valencia, que todavía no ha cerrado un solo fichaje a estas alturas del verano y con el debut en LaLiga a solo diez días, busca en las últimas horas las fórmulas financieras que le permitan acometer una operación así para satisfacer el deseo del entrenador y firmar un central con calidad y experiencia.

Pezzella acaba de cumplir 29 años y tiene dos más de contrato con la Fiorentina. Ya conoce LaLiga de su paso por el Betis, de hecho llegó a Italia procedente del club verdiblanco a cambio de una cantidad próxima a los 10 millones de euros.