Negredo habla de su fichaje por el Valencia CF

Álvaro Negredo repasa su trayectoria en una extensa entrevista que publica la página web del Manchester City, en la que se refiere a su salida del club en agosto de 2014 para fichar por el Valencia CF. Explica el delantero que "si no hubiera sido por la lesión seguramente hubiera estado más tiempo en el City. Estaba muy a gusto y muy feliz, pero en el último tramo de liga no tuve las mismas oportunidades e intenté buscar lo mejor para mí. No sé si me equivoqué o no, pero ya pasó y al final me quedo con lo mejor que fueron los títulos que conseguimos y el cariño de la afición y muchos compañeros".

Ese veranoi se convirtió en uno de los fichajes estrella de Peter Lim, aunque su etapa en el club de Mestalla no resultó como esperaba. Estos son los motivos según Negredo: "El primer año llegué lesionado y había otro jugador importante en mi posición como Paco Alcácer. El segundo año las cosas no funcionaron a ninguno de los niveles y lo pasamos francamente mal".