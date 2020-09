Pablo Aimar, líder inversor en un nuevo club

Wygers, el club español de e-sports, nacido en noviembre de 2019, ha completado con éxito una campaña de captación de inversores que lanzó a través de la plataforma Fellow Funders y en la que destaca la figura del ex futbolista argentino del Valencia CF Pablo Aimar. El objetivo inicial de Wygers era recaudar medio millón de euros. El club ha superado con creces la cantidad al conseguir el máximo legal permitido, el 125% de lo solicitado, que asciende a 624.895 euros. Según informó la compañía de crowdfunding, Aimar es el 'lead investor' o principal inversor de un total de 83 personas. El también ex jugador de River, Zaragoza o Benfica, entre otros, se adentra así en el mundo de los e-sports.

Wygers nació en 2019 como un club centrado en la creación, desarrollo, gestión y explotación de equipos y actividades relacionades con los e-sports y el mundo del 'gaming' en general. Esta captación de capital se destinará a continuar con el crecimiento orgánico del club y continuar con su proceso de internacionalización a través de la compra de dos equipos latinoamericanos.





"La cabeza no se retira nunca"

Curiosamente, Pablo Aimar despertó este jueves el interés de la afición valencianista en las redes sociales, donde se rescató un extracto de la entrevista que dio hace un par de años al cantante argentino Iván Noble y el Proyecto Alma. El ex del Valencia dejó frases sobre las consecuencias de dejar el fútbol que hoy siguen vigentes. «Disfruté mucho de todo lo que era ser jugador. Disfruto mucho de lo que soy hoy –técnico en AFA–. Parezco serio, pero en el vestuario sigo riéndome todo el tiempo, me acerco a la gente para pasar un buen rato. El fútbol era mi lugar. Por eso sufrí tanto cuando lo dejé, pensé que no lo sufriría tanto», decía.

¿Qué se retira antes? «¡El cuerpo! La cabeza no se retira nunca. No sabes la cantidad de jugadas que veo y no puedo hacer ahora... las veo a todas horas. Los martes con los amigos pienso en hacer la jugada y la acabo tocando al lado...», reía junto al entrevistador.