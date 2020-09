Soler complica más los planes a Javi Gracia

«¡Gran día! Por fin arranca para mí la temporada 20-21. Tenía unas ganas enormes de poder volver a entrenar con mis compañeros. Preparado para trabajar duro y alcanzar cuanto antes el ritmo de competición». Así de feliz se mostraba hace menos de tres días Carlos Soler con su incorporación a los entrenamientos de pretemporada. Fue el lunes 31 de agosto y con ello tanto él como Geoffrey Kondogbia ponían fin a tres semanas de cuarentena, desde las pruebas PCR realizadas el pasado 10 de agosto, día en que los futbolistas regresaron tras las vacaciones y el club anunció que dos de ellos habían dado resultado positivo por Covid-19. Pero algo ha fallado, Soler se incorporó efectivamente a los entrenamientos con Javi Gracia ese lunes, pero desde ese día no ha vuelto a aparecer por la ciudad deportiva. Ni martes ni miércoles se ha ejecitado, ni con el grupo ni por separado, sin que el Valencia CF haya emitido parte médico alguno.

Según el protocolo establecido por LaLiga y las medidas preventivas que está aplicando el Valencia CF, los jugadores se incorporan al grupo para entrenarse en el momento en que encadenan dos resultados negativos en las pruebas PCR. Así debió ser para que tanto Kondogbia como Soler pudieran acudir a Paterna el pasado lunes y empezar a trabajar con el objetivo de llegar en la mejor condición posible al ya tan cercano inicio de la competición. De hecho, Kondogbia sí ha continuado trabajando el resto de la semana, pero por alguna razón que no está del todo clara no es así en el caso de Carlos Soler. En este sentido, y según ha podido saber SUPER, no existe una preocupación excesiva en el Valencia CF por este hecho y hay cierto optimismo en que su ausencia sea solo cuestión de pocos días. Incluso la percepción es que el futbolista podría incorporarse de nuevo en cualquier momento a la disciplina del grupo, lo que en principio descartaría que el jugador haya presentado algún tipo de síntoma relacionado con el virus o que pueda volver a verse confinado durante semanas.

Además del jugador, para el que evidentemente ha sido un golpe este nuevo parón, la peor parte se la lleva también Javi Gracia, que esta semana tenía por fin dos 'fichajes' tan importantes como Soler y Kondogbia, con los que no había podido trabajar todavía desde que llegó por el problema del coronavirus. Dos futbolistas además indispensables para armar el centro del campo después de la pérdida de piezas como Parejo y Coquelin. En una semana en la que, además, tampoco puede trabajar con los internacionales Gayà, Hugo Guillamón, Guedes, Daniel Wass y Jasper Cillessen, además de los lesionados Gameiro y Thierry.

Habiendo arrancado el lunes, tres semanas más tarde que el resto y sin haber podido participar en los tres compromisos amistosos que ha jugado el Valencia hasta ahora, ya era complicado que llegaran en perfectas condiciones para el Derbi del 13 de septiembre ante el Levante UD, aunque ambos podrían haber participado con algunos minutos en el estreno de LaLiga en Mestalla. Kondogbia, si no hay más sobresaltos, llegará bastante justo, pero este nuevo frenazo puede ser definitivo para Soler y un problema importante para el entrenador, que además de Kondogbia solo tiene de momento a Uros Racic en esa posición o la opción de alinear a Daniel Wass o tirar de cantera con Esquerdo.



Pezzella y un centrocampista

La otra vía es el fichaje del mediocentro que está pidiendo con insistencia Javi Gracia, con nombres como Etienne Capoue del Watford y Matteo Guendouzi del Arsenal, aunque de momento el club no ha encontrado la fórmula económica para hacerlo posible. Lo mismo que con el defensa central con el argentino Germán Pezzella en el foco, ahora mismo las dos prioridades absolutas a poco más de un mes de que se cierre el mercado pero ya con el debut en LaLiga a tiro.