¿Nou Mestalla? "No es momento de más prórrogas"

La vicealcaldesa de València y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, ha remarcado este viernes que "no es momento de dar más prórrogas" para la construcción del nuevo estadio del Valencia CF y ha pedido al club que "de aquí a menos de un año haya una voluntad firme y comprometida en hechos y no en palabras" y las obras estén "en marcha".

A preguntas de los medios durante una rueda de prensa para informar de varias actuaciones de la concejalía, Gómez ha defendido que "hay que darle una solución ya al nuevo Mestalla y el Valencia CF tiene un compromiso con esta ciudad de cumplir unos términos", estructurados en la Actuación Territorial Estratégica (ATE).

La edil ha aseverado que "ya no es momento de dar más prórrogas" sino de que el club "comience a trabajar para finalizar el nuevo estadio" porque "no es solo una cuestión deportiva", "que también", sino una "cuestión de la ciudad de València" y del "interés general de no tener una estructura que está sin acabar dentro de un espacio emblemático y estratégico de la ciudad como es la avenida de les Corts Valencianes, una de las entradas a la ciudad de València y, más importante, porque es una cuestión también con el barrio, que tiene derecho a una solución ya inmediata".

En este sentido, Gómez ha señalado que "es verdad que de aquí a mayo o junio, que es cuando acaba el segundo término de la ATE, el Mestalla no estará acabado, pero sí que debe estar en proceso de construcción", ha defendido, antes de remarcar: "Esta es nuestra postura y la postura que siempre hemos trasladado al club y debemos mantener".

Preguntada por si desde el consistorio se daría por satisfechos si el club dijera que "habrá máquinas antes de mayo", Sandra Gómez ha dicho que no se "va a adelantar" y no sabe qué trasladará el club en la próxima reunión.

No obstante, ha subrayado que "es importantísimo que el club dé pasos adelante para cumplir los términos de la ATE y un paso importantísimo es que de aquí a menos de un año haya voluntad firme y comprometida en hechos y no en palabras" y que "estén las obras en marcha".

La vicealcadesa ha insistido en pedir "una voluntad firme del club para acabar el nuevo Mestalla". "Y para nosotros no hay un hecho más claro que estar ya las obras en funcionamiento, no es cuestión de que la ATE se resuelva por dos o tres meses de diferencia, eso es absurdo, suele ser un proceos lleno de imprevistos, por eso no hablamos de tres o catro meses", ha puntualizado.

"Para mí el hecho que determinará que el Valencia tiene una voluntad firme de acabar en el nuevo Mestalla es que comiencen las obras, que haya movimiento, una voluntad clara, que se renueve la licencia de actividades", ha añadido.