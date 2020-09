Valencia - Cartagena: De amistoso tiene poco

Cuarto y último amistoso de la pretemporada. Valencia-Cartagena en el Antonio Puchades. Ya no habrán más pruebas antes del Derbi del domingo 13 de septiembre con el que el Valencia en fase de construcción de Javi Gracia debutará en LaLiga. El club entabló conversaciones para organizar un último partido con un rival de mayor entidad, pero el Covid-19 no lo puso fácil. El equipo cerrará finalmente sus partidos de preparación contra un recién ascendido a Segunda División. El rival no cambia los planes de Gracia. Sus preocupaciones son otras. El objetivo del técnico es que su Valencia tenga un estilo propio y siga siendo reconocible en el campo como lo fue frente al Castellón (1-0), Villarreal (2-1) y Levante (0-0). El equipo tiene la oportunidad de cerrar la pretemporada con la condición de invicto. Sin embargo, más allá del resultado, lo verdaderamente importante para Gracia es que el equipo siga fiel a su idea de bloque -colectivo por encima de individualidades-, mantenga su carácter competitivo con los niveles de intensidad y exigencia altos y plasme en el campo todos los conceptos tácticos que se han trabajado desde el 10 de agosto. Volver a ver un Valencia ordenado, solidario y con ideas claras y mucha hambre. Será el auténtico triunfo de Gracia.

Muy lejos han quedado aquellas noches del Trofeo Taronja en Mestalla convertidas en auténticos ensayos generales para el debut en LaLiga. La pretemporada de 2020 es tan extraña e inusual por culpa de la pandemia que Gracia no podrá contar en el último amistoso del verano con cuatro futbolistas internacionales. José Luis Gayà, Gonçalo Guedes, Daniel Wass y Jasper Cillessen están concentrados con sus selecciones a falta de una semana para el estreno liguero. Así de loco está el calendario. La buena noticia para Gracia es que Hugo Guillamón estará a su disposición si lo necesita a pesar de jugar el jueves.

La gran novedad podría ser la presencia de Geoffrey Kondogbia. El centroafricano, una vez superado el positivo de Covid-19, se ha incorporado al grupo esta semana y sigue un plan especial pautado por el preparador físico para intentar llegar en las mejores condiciones al Derbi. El mediocentro completó la sesión del viernes -se había retirado en las anteriores- y la idea inicial si las sensaciones son buenas es que disfrute de sus primeros minutos durante el transcurso de la segunda mitad. El objetivo es que coja ritmo de competición de forma progresiva. Gracia lo necesita contra el Levante. El déficit de mediocentros comienza a ser un problema sin Dani Parejo, Francis Coquelin y, de momento, sin fichajes y con un Carlos Soler a la espera de que se esclarezca su falso positivo. Solo queda Uros Racic. La otra opción pasa por apostar por Vicente Esquerdo como en La Nucía. Además de Kondo, el técnico también quiere ir introduciendo a dos jugadores que salen de lesión como Mouctar Diakhaby y Denis Cheryshev siempre de forma controlada y sin riesgos. Kevin Gameiro y Thierry Correia siguen en la enfermería con lesiones musculares y Toni Lato -ya corre sobre el césped- se incorporará la próxima semana.

El equipo tiene mucho margen de mejora. Por mimbres de la plantilla y por fútbol. Con y sin balón. Gracia quiere que el equipo se haga fuerte desde atrás con la ayuda de todas las líneas y coja confianza con el balón en los pies. Al técnico no le gustó ver a sus jugadores temerosos y sin fluidez en la primera media hora ante el Villarreal. El amistoso dejará otros nombres propios. La pareja titular Kang In-Maxi podría repetir en ataque después de que el surcoreano se haya recuperado de su inflamación en la rodilla. El uruguayo lleva dos goles en tres partidos y tiene una oportunidad de oro para llegar a las puertas de LaLiga en racha y con la confianza por las nubes. Jaume Domènech será titular bajo palos y capitán. ¿Y en la derecha? Por increíble que parezca no hay laterales. Piccini no termina de arrancar después de su año de inactividad, Correia está lesionado y Wass sigue con Dinamarca. Solo queda una semana para el Derbi. Ya no hay amistosos que valgan.