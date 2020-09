"Meriton es y será una anécdota, el Valencia CF tiene 101 años de historia"

Josep Bosch es de Moncda y prefiere que le llamen invesitador del pasado del Valencia CF que cronista. Se emociona más descubriendo una historia escondida de un ex jugador de los años treinta, que saber quién será el próximo portero del conjunto de Mestalla. Y lo más importante, aspira a que el Valencia CF vuelva a vertebrar la Comunitat Valenciana de norte a sur. Conocer de manera tan fiel y apasionada la historia de su equipo, le permite un contexto siempre a tener en cuenta y obliga a su interlocutor a estar atento siempre, pero en especial en tiempos en los que Meriton no hace más que fomentar el desapego entre los aficionados.

Carlos Bosch: Prometa que no volverá a enviarme un mensaje que era para su hermano Carlos...

Josep Bosch: No descarto que vuelva a pasar. (Risas)

CB: Usted es historiador, maestro...

JB: Profesor de Historia de la Actividad Física del Deporte en la Universidad Católica de València. El Valencia es mi pasión y compagino las dos cosas, el trabajo y la pasión.

CB: En el entorno del Valencia, Josep Bosch es conocido por ser un cronista del Valencia.

JB: Investigador que diríamos. En la historiografía del club ha habido un vacío desde los hermanos Hernández Perpiñá que poco a poco se ha llenado.

CB: Hay un renacimiento de la historiografía valencianista.

JB: Ha venido mucho de lo que ha sido el Centenario, y esa es la gran lástima, que esa corriente, no es solo el hablar de la historia del deporte o del Valencia, sino que, toda esa ilusión del 2019, en octubre, noviembre, diciembre, se acabó. O mejor dicho, la mataron.

CB: La dimensión histórica del Valencia CF frente a Meriton...

JB: Y aún no se han dado cuenta de la importancia de esta entidad, ya no hablo de club ni de equipo, de esta entidad en lo que es la Comunidad Valenciana. La fuerza de esta entidad, porque los clubes son una cosa, los equipos otra, pero la entidad es muy potente.

CB: Su impronta en la sociedad.

JB: Claro. La entidad más importante que hay en todo el territorio valenciano. Ni partidos políticos, ni€ Desde Vinaroz a Orihuela hay aficionados valencianistas. Bueno, en España no somos un equipo que arrase en cuanto a seguidores pero también tiene su importancia. Es el cuarto equipo quitando los tres grandes, que más temporadas ha estado en Primera División. Eso tiene un bagaje, un poso. En Inglaterra esas cosas se valoran, y parece mentira que esta gente, que está tan inducida de la mentalidad anglosajona, de su gestión y tal, no valoran lo que tienen.

CB: Los ingleses son los reyes de la épica. La nuestra es endogámica.

JB: Yo estoy seguro de que Lim, a ver como me expreso, no es que no le guste el fútbol, es que su equipo es el Salford City, no el Valencia. El Valencia es un medio para continuar su negocio, pero él estoy seguro que vibra más, de hecho, cuando el Salford, equipo que tiene con la generación del 92 del Manchester. Juega el Salford el play off en Wembley y Lim está allí. ¿Cuántas veces ha venido este año a Mestalla? Este año por el COVID-19 no, ¿pero el anterior? Yo creo que únicamente vino al partido de la final de Copa, y al partido del Valladolid fuera. Yo veo al Chelsea, y Abramovich está, no sé si todos los partidos, pero el 90% de los partidos está.

CB: Abramovich está muy presente en el día a día de Chelsea.

JB: Claro. Y, seguramente, Abramovich tendrá más calentamientos de cabeza en sus otros negocios que Lim porque solo tienes que coger la revista Forbes para saber dónde está Abramovich y dónde está Lim.

CB: Digamos que no es como el propietario del PSG o City.

JB: Digamos que el PSG y City son estados detrás, pero da igual, no es Abramovich. Quiero decir, como Lim, en fútbol inglés hay mucha gente que tiene más dinero que Lim y son propietarios de equipos. El del Fulham también es propietario de un equipo de fútbol americano, el Jacksonville Jaguars, que imagina, hay gente que tiene mucho dinero. Lim tiene dinero, pero no puede gastarse el 20% o 25 % de su fortuna personal en reflotar a un equipo de fútbol. Es que es imposible. Y aquí nos vendieron y se acabó. Y a mí me gustaría que esas personas que nos vendieron dieran la cara. No pasa nada por salir y decir: "Nos han engañado".

CB: Me estás hablando de Salvo y Aurelio Martínez.

JB: Por supuesto. A mí no me vendieron la cabra porque yo nunca me lo creí, de la misma forma que tampoco compré en su momento otras cabras.

CB: La famosa ampliación de capital.

JB: Yo compré la parte que me tocaba. Vale. Pero tampoco compré la necesidad de tener el mejor estadio del mundo mundial, no hacía falta. Es decir, tú necesitas un estadio funcional, moderno, pero no hace falta que tenga mármol de Carrara. El punto de inflexión es el día en que alguien dice que el estadio lo paga todo el Valencia, porque si recordamos, la primera propuesta era 33% el club, 33% Ayuntamiento y 33% Generalitat. Carlos, te compramos un piso y vas a vivir tú, pero lo pagamos entre tres.

CB: Carlos Bosch: El Valencia dijo "Això ho pague jo!".

JB: ¿Qué necesidad había? Es que esa fórmula es la que ha hecho el Athletic de Bilbao. El Nuevo San Mamés: Diputación Foral, Ayuntamiento de Bilbao y el resto, el club. ¿Y ha habido alguna denuncia de la Unión Europea?

CB: Es una reflexión interesante la anterior, si Peter Lim como dices con el Salford, tuviera al Valencia CF en el corazón, haría gestos...

JB: Primer gesto que tendrías es, tú compras un club, jugadores. Si tú sabes que un club, para crecer necesita acabar un estadio, porque además hay sentencias judiciales en el actual Mestalla que dicen que una parte es ilegal, lo normal es que pues tu con la venta de Otamendi o Mustafi, con esa pasta, que no es suficiente, vale, pero empiezas ya a hacer cosas.

CB: Voy a ser exagerado, el campo del Salford sí lo hubiera acabado.

JB: Claro que sí. Es una cuestión de eso. Chico, tú vendes a Mustafi, a Otamendi€ ya tienes 80. Solo te faltan 70, que es pasta. Pero si eres tan rico y tú, o alguien nos vendió que si no había comprador para las parcelas se las queda Lim€ pues si tengo 80 solo tengo que poner 70 y a día de hoy tendríamos campo. Están seis años aquí ya...

CB: Hay dos grandes críticas a Peter Lim, el estadio y el desapego. Pero lo otro es fútbol.

JB: Pero tampoco es fútbol Carlos ¿tú por cuánto comprarías a Lato?

CB: Por muy poco.

JB: Yo estoy seguro de que ningún director deportivo pagaría lo que se ha pagado aquí por Correia, por André Gomes en el momento en el que llega, ni por Joao Cancelo en el momento en el que llega.

CB: Hay afirmaciones que si no se pueden demostrar no se deben decir. Sí, sé que gran parte del valencianismo cree que quieren hacer negocio con los fichajes.

JB: Y la ventaja que hay es que gran parte de los fichajes vienen de Portugal, y los clubes están obligados a decir lo que cuestan, lo que tal... entonces ahí, es mucha casualidad, que pasa, ¿que no hay más ligas?

CB: En política dicen que lo que parece es...

JB: Canta mucho. No sé.

CB: Alguien que conoce apasionadamente la historia del Valencia, cuando me estás diciendo todo esto, ¿no te explota la cabeza?

JB: Claro que sí, y lo que más me molesta es la desafección. Quiero decir, mis nanos, tienen los dos el pase, vamos a Mestalla. Pues los dos últimos partidos no querían verlos, les daba igual. Es verdad que el contexto tampoco ayuda, los campos vacíos€ pero al final era como: '¿para qué?', sabes. Eso es lo que me fastidia. Que todo el caudal de ilusión que vino con el Centenario se ha venido al suelo. Bueno, no se ha venido al suelo porque no ha sido un accidente. Ningún director deportivo prescindiría de Marcelino. No es la primera vez. Di Stefano ganó la Recopa y no renovó.

CB: Siempre he pensado que el proyecto era Mateu Alemany.

JB: Claro. Porque evidentemente supongo que Mateu tendría también sus presiones y sus historias con la propiedad, porque al final esto es de un señor que vive a 11.000 kilómetros y hay que rendirle pleitesía y habrá que hacerle muchas cosas, pero Mateu es un gestor, y por unas cosas habrá que tragar con lo que diga el dueño, pero en otras cosas dirá 'no, eso no'. Simplemente la elección del entrenador, la disyuntiva Quique Setién-Marcelino, si tú entiendes un poco de nuestro ADN, nosotros no tenemos ADN Barça, nosotros tenemos un ADN bronco y copero, y que no se nos olvide nunca. Aquí cuando se ha ganado títulos siempre fue con portería a cero, buena defensa y arriba ya haremos lo que podamos, y nos retrotraemos a la liga 70-71 con Di Stefano, o Benítez, Cúper, Ranieri...

CB: Y cuando eliges a Celades me estás diciendo...

JB: Que no tienes ni idea de lo que somos, ni de los jugadores que tenemos para jugar de la forma que han jugado.

CB: Ni de fútbol pero no me has explicado Josep, qué pasa por tu cabeza, por tu corazón, cuando una persona que conoce la historia del Valencia ve lo que está pasando.

JB: No puedo decir que estoy desilusionado, porque yo sé separar muy bien lo que es la parte deportiva de la institucional.

CB: Que nadie deje de ser del Valencia CF por esto.

JB: Claro. Yo, como ejemplo, el día del famoso Depor-Valencia, que el Depor si ganaba era campeón de liga, a mí me daba igual el Depor. Yo no quiero que mi equipo pierda en la vida, ni en los entrenes. No.

CB: Ni aunque sea Peter Lim el propietario.

JB: Por supuesto. Al final, Peter Lim es y será una anécdota. Este club tiene 101 años de historia.

CB: Correcto, pero todo lo que engloba el Valencia, lo que representa, está por encima de Lim y Anil.

JB: Y también te digo, conociendo el historial de muchos presidentes, Anil Murthy se encuentra en el top 3, top 2 .

CB: ¿Crees que ha habido peores presidentes que Anil Murthy?

JB: Es que Soler no lo podemos desbancar nunca del número uno.

CB: Soler va ser el 'això ho pague jo'.

JB: Aquí estamos así ahora por eso. Por ese estadio que no hacía falta que fuera el mejor estadio del mundo mundial...

CB: Soriano vendió la mayoría accionarial del Valencia a una entidad de la que nada sabíamos.

JB: Sí, sí. Es que hemos tenido...Y esa es un poco la pena que me queda de todo el tema este de las plataformas y demás oposición€ el tema de algunos personajes como el chiste de 'oiga, ¿pero no hay nadie más?'. Es eso, que hay algunos con una trayectoria un tanto... Algunas personas deberían de, por ejemplo el caso de Zorío, pero chico, yo no sé quién hay detrás de Marea Valencianista, supongo que será él solo, no sé a quién tiene más detrás. Sin embargo lo de Sesé me parece bien, el tío llega, los pongo, demanda y si la aceptan...

CB: Eso de muchas plataformas, si te das cuenta es la sociedad civil, cada uno por un sitio.

JB: A ver, esto es una carrera de fondo. Estos señores no se van a ir en una temporada, ni en dos ni en tres, pero es una carrera de fondo. Está bien que haya diferentes plataformas porque tampoco hace falta que haya una única.

CB: Tienes razón.

JB: Cada uno, desde su vertiente, algunos más en redes sociales, otros, me consta, desde una manera callada, tranquila y sosegada están haciendo cosas, maquinando. Yo estuve el día de los cirios. Pensaba que teníamos que estar y estuvimos. Igual que estuvimos en la marcha cívica del día 18. Quiero decir, son momentos de estar. El club te necesita, tú has de estar allí.

CB: Mil personas son muchas.

JB: Muchísimas. Yo no esperaba a tanta gente. Un 12 de agosto, con pandemia y con absoluto civismo.

CB: Éxito total de la manifestación que yo resumiría en valencianistas preocupados por su equipo.

JB: Es que la situación es muy preocupante. Yo no soy economista, pero la deuda no ha bajado, quiero decir, estamos exactamente igual que hace 6 años. El tema de los pagarés puede ser una anécdota.

CB: No es el fin del mundo, pero tampoco una anécdota.

JB: Eso es lo que tienen que decir. Si estamos mal de verdad como cuando Soriano.

CB: Lo de los pagarés nos ha recordado tiempos pasados que pensábamos que nunca volverían.

JB: Efectivamente. Porque para llegar a este punto no hacía falta vender el club. Porque a ti te venden que vamos a ser la mayor transacción del mundo del fútbol mundial, y tú nunca te imaginas que la mayor transacción del mundo mundial acabaría a pagarés a septiembre de 2021, es de locos.

CB: El tema de los pagarés ha tenido un impacto grave en el colectivo, que no estaba preparado para esto.

JB: Es que para eso no vendes el club. Teóricamente vendes el club para... chico, no te digo... el que se pensara que íbamos a ser el City, o PSG, o que íbamos a hablar de tú a tú a... No. Pero de no hablarle de tú a tú al Barça o Madrid, a que el Sevilla, Atlético de Madrid o Villarreal te pasen€ Y es lo que nos ha pasado. Podríamos estar mejor. Han matado es corriente que venía del Centenario. Yo, ese 25 de mayo en Sevilla, con mi hijo Pau, que era la primera vez que veía a su equipo ganar, esas lágrimas que el nano tenía al acabar el partido porque era TOP, era la ilusión, era la alegría. Es que me podía morir. Ese día podía morir y sería feliz.

CB: Fue la cuadratura del círculo.

JB: Ni el mejor guionista de Hollywood te hace ese final.

CB: Con ese estilo bronco y copero, le ganas al Barça de Messi, el año del Centenario, la Copa del Rey.

JB: Ese momento era brutal. En ese momento, estos señores han sido tan torpes que no han sabido gestionar un club. Porque esa Copa les daba crédito para los próximos tres, cuatro, cinco años. Porque aquí, volvemos al tema de la historia, el que se piensa que el Valencia es un equipo ganador se equivoca, somos un equipo sufridor, y nosotros, se sabe que en cada década que hemos conseguido un título, pero desde el 80 hasta el 99 pasaron casi veinte años, bueno, 98, que no hay que olvidar la Intertoto.

CB: Yo no puedo decir que haya mala intención porque no lo sé, lo que hay de desconocimiento de lo que llevan entre manos porque no miden el impacto emocional. Volvemos al Salford.

JB: Es que es así. Ellos no pueden sentir lo que es esto. Sí tú sabes lo que es esto, tú sabes que hay mucha gente que cuando el Valencia pierde no come, ni cena... y esta gente no se ha dado cuenta de esto. La persona que ocupa el sillón presidencial no puede hacer callar a Mestalla, eso no lo ha hecho nadie.

CB: Eso es una prueba de que él no sabe dónde está.

JB: Jaume Ortí dijo "dejadme hablar, por favor" cuando le pitaron y venía de ganar la Liga...

CB: Qué buena es esa metáfora...

JB: Jaume Ortí, después de haber sido el primer presidente en ganar una liga, pide 'por favor', en una presentación. Y este señor....

CB: Esta reflexión lo resume todo.

JB: El tuit de despedida a Celades es vergonzoso. Cuando se vanaglorian de haber conseguido pasar de la fase de grupos de la Champions.

CB: Nos hace pequeños.

JB: Para el valencianista eso no es un éxito. Demuestra que no nos conocen y llevan aquí seis años.

CB: Pues ya deberían...

JB: O soberbia. Porque yo no sé cómo es la escuela de diplomáticos en Singapur, lo que sí debo dar gracias a Singapur es que sea una ciudad-estado, porque si llega a ser un país como China de grande, invade al resto del mundo, un diplomático como Murthy, porque de diplomático yo no lo he visto.

CB: El tema de los pagarés nos lleva a una situación económica que no esperábamos, yo, opinión, no lo veo tan grave porque es el resultado deportivo de no estar en Champions y la COVID-19, falta de liquidez. Veo más grave, porque es más difícil de solucionar, porque el dinero...

JB: Sí Carlos, pero no nos equivoquemos, ellos parten de una idea totalmente errónea, y volvamos a la base histórica, el plan de negocio es estar 10 años seguidos en Champions. Caballeros, el Valencia lo máximo que ha estado es tres años seguidos con Unai Emery. Es como si te dijera yo te compro un piso, pero mi idea es que voy a ganar cuatro veces el Euromillón.

CB: Es un apunte interesante, yo lo que quiero decir es que me parece más difícil para Meriton solucionar el desapego.

JB: Se lo han ganado a pulso. Y por eso lo importante es distinguir la marcha deportiva de lo que es el día a día del club a nivel social. A nivel deportivo no creo que haya nadie que quiera que bajemos a Segunda. Ojalá el año que viene la Liga, la Copa y la Supercopa en Arabia. Pero no puede esconder que estos señores no saben gestionar, que estos señores no nos conocen, y ya no es que no nos conozcan...

CB: La historia refleja los títulos y demás, pero ¿el desapego y los momentos críticos sociales?

JB: Sí claro. Es un hecho un poco paradigmático. El Valencia gana la Recopa y la temporada siguiente el abono baja muchísimo.

CB: ¿De precio?¿Por qué?

JB: No, de socios. No sé. Porque cambia el ocio, no sé. Pero es una cosa significativa. Cuando más es el éxito deportivo, bajan los socios.

CB: Y el año que bajamos a Segunda división...

JB: Subieron los socios.

CB: Somos raritos...

JB: Somos raros. Y volvemos a cómo vive cada uno las circunstancias. ¿Te acuerdas del partido de la Supercopa contra el Zaragoza en Mestalla? Pues Mestalla no tenía ni media entrada. ¡Es un título! ¿como la gente no va a ese partido?

CB: Está muy bien tirado eso. Si nosotros valencianistas/sociedad civil valenciana hubiéramos hecho las cosas bien, no hubiera hecho falta que viniera nadie.

JB: Somos como somos. Pero también hay que saber que cuando el equipo ha estado mal, no hace falta irse muy lejos, dos temporadas atrás, cuando había que recibir al autobús, la recibida estaba ahí.

CB: De la basura del desapego ha salido una flor, un movimiento muy espontáneo y dices, no está unido pero está vivo el valencianismo.

JB: Donde se le puede hacer daño es en la prensa internacional. El tema de The Straits Times, que es el que más pega allí en Singapur. Ahí es donde hay que hacer mal.

CB: El valencianismo ha demostrado que aunque no esté unido está vivo y es evidente que las protestas del valencianismo en diferentes plataformas y aspectos han tenido un eco a nivel internacional, y ellos han demostrado que les ha picado, y eso es la carta del presidente.

JB: Es así. Esto parece cómico, pero que esté Lim en un restaurante y un amigo le diga, ¿'pero qué estás liando en el Valencia CF'? La presión a nivel internacional es fundamental es la clave. Que se sepa que no sabe gestionar un club. Por eso echo en falta a Aurelio y a Amadeo, que deberían dar un paso y decir 'estos señores nos han engañado'. Y no pasa nada. Me duele que no han vuelto a una asamblea desde que dejaron el club. Me enerva que cuando estás arriba eres el líder, y ahora no decir nada de lo que has traído, Salvo fue juez y parte en el proceso de venta. No me gusta que ahora estén callados. No estuve en la asamblea de las cartulinas de Mestalla porque no me creí nada de aquello.

CB: En cuanto a estrategias, ¿considera más efectiva la presión internacional que el 'Lim Go Home'?

JB: Mira, el 'Lim Go Home' es necesario porque ese sentimiento no se puede perder. Esas acciones de concentrarse, esos momentos en que unas personas están juntas defendiendo algo que creen que es suyo, y posiblemente lo creen más que el máximo accionista, hace de refuerzo positivo y da visibilidad.

CB: Estoy de acuerdo.

JB: No quedemos como que somos unos 'meninfots', como siempre. Que haya 50.000 plataformas, no pasa nada.

CB: ¿Y ves necesaria la figura de un líder que acabe aglutinando todo esto para que sea efectivo?

JB: Al final, no sé si por generación espontánea o porque las cosas han ido más deprisa de lo que se esperaba, porque todo se ha precipitado desde el día en que regales a Parejo y malvendes a Coquelin. Vendes a Rodrigo por un precio razonable y se ha ido a Inglaterra y no ha pasado nada. Estoy seguro que habrá alguien que en estos momentos está esperando de manera inteligente porque no hay que quemarse, y en un momento determinado, dará ese paso.

CB: Ojalá...

