Valencia - Cartagena: Jason y Kang In lideran la victoria

El fútbol, el entrenador y su equipo, pese a las carencias de un bloque en construcción, mantienen la ilusión del valencianismo a una semana del inicio de la Liga. Mientras el club sigue con la hoja de los fichajes en blanco, los pupilos de Javi Gracia han cerrado una modesta pretemporada invictos. Cuatro partidos, tres victorias, un empate, y únicamente dos goles en contra tras 'pasar consulta' a Castellón, Villarreal, Levante y Cartagena. En la balanza de lo positivo, los pasos al frente de Jason, el renacer de Kang In y los primeros minutos de hombres como Kondogbia y Cheryshev.

El último amistoso de la pretemporada comenzó con sorpresa, o aviso, de Javi Gracia. A falta de un lateral derecho, el técnico navarro dibujó un nuevo sistema sobre el césped del Antonio Puchades. Un 3-5-2 ofensivo con Eliaquim Mangala como libre, y con dos carrileros: Jason y Cheryshev. Sin fichajes, al menos, mano de entrenador. Pese a las dificultades, el Valencia CF refleja la imagen de un equipo solidario y bien trabajado tácticamente. Suficiente para imponerse a un modesto de Segunda División. [Así vivimos el partido entre Valencia y Cartagena]

Fiel a las instrucciones de Gracia, los blanquinegros comenzaron el amistoso con las líneas avanzadas tratando de agobiar a la defensa del FS Cartagena, conjunto que ha ascendido a la Liga SmartBank. La presencia en el centro del campo de Kondogbia, que disfrutó por fin de sus primeros minutos, y Esquerdo alimentó de actividad unas bandas donde tanto Jason como Cheryshev dotaron el juego de profundidad. Sin embargo, los córners, enviados con malicia por el joven zurdo de Calp, fueron el único premio en el primer cuarto del duelo.

Kang In entró al Puchades con la misión de encender las luces creativas del Valencia apoyando a los mediocentros desde la zona de tres cuartos. Pero durante el primer tiempo el rendimiento del surcoreano no pasó de un puñado de destellos. El primero un chut lejano que se perdió por arriba de la portería de Marc Martínez. Sin conexión entre el centro del campo y la delantera, la intensidad local descendió hasta que a diez minutos del final del primer acto cayeron las primeras ocasiones gracias a la pillería de Manu Vallejo.

El delantero gaditano se adelantó con astucia para hacer buena con la cabeza una prolongación en los aires de Maxi Gómez. Manu terminó la jugada con un disparo raso, atajado por el guardameta rival. Poco después, nuevamente Vallejo le complicó la vida al Cartagena en su área. Marc Martínez arrolló al '15' en el área. Penalti claro, que Maxi Gómez envió desviado contra la valla publicitaria. El uruguayo evidenció que uno de los debes de este Valencia será el de definir un especialista para loslos lanzamientos de penas máximas y libres directos que haga olvidar a Dani Parejo, una de las cinco bajas en el equipo con relación a la pasada temporada.

La ausencia de fichajes para compensar las pérdidas es uno de los factores que pesa sobre un conjunto, el valencianista, que hace las cosas desde el orden táctico y el sacrificio colectivo, pero el que necesita la dosis de tres o cuatro fichajes que lo conviertan en un bloque más consistente, capaz de diferenciarse sobre sus competidores. De hacerse más fuerte.

La segunda parte no arrancó bien para el Valencia, que entre los cambios y las ganas de los murcianos se encontró durante bastantes más minutos más cerca de Jaume de lo que podía esperarse frente a un rival de Segunda. A los 65 minutos una indecisión entre Gabriel Paulista y Jaume Domènech provocó el autogol de Gabriel Paulista tras una falta lateral. El gol, no obstante, despertó al Valencia, instigó sus mejores minutos en el partido. Hubo reacción y remontada con tres goles y dos protagonistas esenciales: el incansable Jason en el carril derecho, y Kang In.



Kang In, bigoleador frente al Cartagena

Kang In se reivindicó para conducir hacia la victoria a los de Gracia. No estaba siendo su mejor día, pero la ambición por hacerse con la titularidad le empujaron a no perder la fe. Así corrió hasta la portería rival para presionar a Esteve y aprovechar el error del portero para empatar el partido. El Cartagena se desmoronó desde ese momento. Jason, dueño del lado diestro del campo durante los 90 minutos, colocó un balón al área, servido por Maxi a Sobrino. El remate del ex del Alavés se estrelló en el poste. No importó, Jason marcaría poco después el 2-1 con un derechazo que se introdujo en las redes después de rebotar en un central.

Más allá del amistoso, la fe de un Valencia trabajador, casi industrial, tuvo al final mayor recompensa con un poco de genialidad. Kang In se revolvió en el área para enviar un obús con la zurda a la escuadra. Golazo para terminar (3-1).