Wass destaca pese a la derrota danesa ante Bélgica

Bélgica se llevó un triunfo cómodo en Copenhague (0-2) en la primera jornada de la Liga de las Naciones, que además amargó el debut en el banquillo de la 'dinamita roja' de Kasper Hjulmand. El nuevo seleccionador danés colocó a Daniel Wass en el lateral derecho, y lo mantuvo hasta sustituirlo en el minuto 84 por Zanka Jørgensen.

En un partido igualado y sin demasiadas ocasiones, daneses y belgas se repartieron el dominio: los locales fueron mejores en el primer período, en el que Wass fue de lo más destacado en el combinado local, y los visitantes controlaron el segundo. Sin embargo, a pesar de algunas dudas iniciales, Bélgica acabó firmando un triunfo justo.

El conjunto belga hizo una primera parte discreta, pero aprovechó su momento. Carrasco mandó al larguero, después del ligero manotazo de Schmeichel, una falta esquinada. El córner lo aprovechó Denayer para marcar, ayudado por la indolencia de Højbjerg.

Dinamarca no rentabilizó su buen juego y Bélgica salió más despierta en la segunda mitad. Schmeichel salvó un latigazo de Lukaku, aunque ya no pudo hacer nada en la siguiente acción, Mertens no perdonó y lo fusiló sentenciando el encuentro.

Ficha técnica

Dinamarca: Schmeichel; Wass (Jørgensen, m. 84), Christensen, Kjær, Skov; Delaney, Eriksen, Højbjerg; Poulsen, Dolberg (Cornelius, m. 83) y Braithwaite (Mæhle, m. 72).

Bélgica: Mignolet; Castagne, Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Tielemans (Doku, m. 88), Witsel, Carrasco (Praet, m. 57); Mertens (Trossard, m. 80), Lukaku y Thorgan Hazard.

Goles: 0-1 Denayer, m. 9; 0-2 Mertens, m. 77 a Sandro Schärer (Suiza) ta Højbjerg (m. 3) y Skov (m.26) en Dinamarca; y por Bélgica, a Tielemans (m.20),

Estadio: Parken de Copenhague. Antes del saque inicial ambos equipos se arrodillaron en apoyo al movimiento contra el racismo 'Black Lives Matter'.