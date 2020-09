Video | Kang In marca la diferencia

Kang In Lee es el elemento diferencia de este nuevo Valencia CF de Javi Gracia. El surcoreano se echó el equipo a la espalda y cambió el rumbo y el ritmo de un encuentro amistoso que cada vez pintaba más feo. El '16' marcó la diferencia en el césped del Antonio Puchades y tiró del carro para que el equipo remontara el gol en propia puerta de Gabriel Paulista. Lo hizo con su primer doblete como jugador del primer equipo. Kang In despertó a sus compañeros con tanto talento y calidad técnica como actitud. Ambos por igual. Sus dos goles son el reflejo de su actuación y de sus ganas por ser un jugador importante esta temporada 2020/21. Este tiene que ser el año de su explosión, el jugador lo sabe y ya ha comenzado a demostrarlo en medio del entorno de confianza que le ha construido Javi Gracia desde el primer día.







Gracia ensaya el 5-3-2 y recupera a Kondogbia

. El debate de si tiene que jugar por fuera o por dentro está más que superado. Ya nadie se lo plantea. Es obvio. El bueno de Gracia no tardó ni siquiera un entrenamiento en situar a Kang In por detrás del delantero.. Fue en esa posición de diez natural desde la que ganó el partido. Tiene llegada y último pase en el balcón del área y cuanto más cerca de la portería más peligroso.. Fue el triunfo de la fe. Kang In no dio por perdido un balón que parecía imposible de recuperar.. Ya lo hizo ante el Villarreal . Minutos antes ya había avisado perfilándose y buscando la portería con un tiro envenenado que salió desviado por poco.con un zurdazo marca de la casa. Un golpeo excepcional con el que Kang In redondeó una tarde que invita a la esperanza. El surcoreano está destapando el tarro de las esencias y eso son palabras mayores en un futbolista de dimensión mundial como la suya.. De su inflamación en la rodilla solo queda la venda. Está fresco de cabeza y de piernas y esa es la mejor noticia para un Valencia de Gracia que a veces da la sensación de ser un equipo demasiado plano arriba y previsible. Kang In es todo lo contrario. Ahora mismo es el jugador especial. De los pocos capaz de hacer cosas diferentes. El domingo en el debut de LaLiga contra el Levante será titular. Gracia no tiene dudas.Los dos tienen que ser la pareja del año. El entrenador cree en ellos. Ya los juntó desde su primera sesión táctica a principios de agosto. Como para no hacerlo.Y eso es algo que no es fácil en el mundo del fútbol.. Sin embargo, el técnico aprovechó el encuentro para ensayar con una nueva variante táctica. El equipo no estuvo del todo cómodo, pero habla bien de la riqueza táctica de un entrenador capaz de variar de plan en función del contexto.El técnico quería darle minutos para que llegaran rodados y con opciones al Derbi del domingo. Debutaron y las sensaciones de los tres jugadores, especialmente de Kondo, no pudieron ser mejores. Aunque justos llegan al Levante.