Carlos Soler se incorpora este lunes al grupo

A falta de fichajes, Javi Gracia tiene que agarrarse a lo que puede. No es una incorporación pero sí una excelente noticia para el entrenador navarro ya que a partir de este lunes podrá contar con el centrocampista Carlos Soler.

El joven futbolista valenciano ya ha visto como se soluciona el problema que le ha impedido entrenar con el equipo esta semana. Finalmente, se ha demostrado que su caso era un falso positivo y el sábado por la tarde estuvo en la ciudad deportiva entrenando.

Soler y Kondogbia se incorporaron a los entrenamientos a principios de esta semana, pero así como el africano bien pronto fue uno más, de hecho este sábado fue titular en el partido ante el Cartagena, él tuvo que volver a casa porque las pruebas a las que se sometió por el coronavirus, de manera extraña, no dieron negativo. El jugador ha estado unos días más aislado en su domicilio hasta que ha quedado claro que no es positivo en coronavirus y se incorpora a la normalidad del equipo. El sábado por la tarde se ejercitó en la ciudad deportiva y hasta estuvo saludando a sus compañeros, prueba inequívoca de que no hay peligro de contagio, y este lunes será uno más en la sesión de entrenamiento.

Más allá de su haber dado positivo en coronavirus, la realidad es que Carlos Soler se encuentra físicamente bien porque no ha parado de trabajar en casa bajo la supervisión del cuerpo técnico del Valencia CF pero es evidente que la suya ha sido una pretemporada atípica hasta el punto que solo ha podido entrenar con el resto de compañeros un día. De ahí que ahora mismo sea arriesgado aventurar si podrá estar en condiciones para jugar en el partido del domingo que viene ante el Levante UD en Mestalla en el debut en la Liga, ya que no tiene ritmo de partidos.