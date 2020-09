Acaba la reunión: esto es lo que pide Ribó al Valencia CF

Apenas una hora ha durado la reunión que han mantenido representantes del Valencia CF y del ayuntamiento de la ciudad para discutir sobre el proyecto del nuevo estadio. Tras la cita, en la que el club ha expuesto las dificultades que le impiden cumplir con los plazos previstos, Joan Ribó ha reiterado su opinión de "no eternizar más" la Actuación Territorial Estratégica de Mestalla. "La decisión de prorrogar o no la ATE es una competencia autonómica; mi opinión es clara: no eternizarlo más", ha dicho.

El alcalde ha expresado la necesidad de encontrar una solución inmediata para acabar el Nou Mestalla y ha pedido a Anil Murthy "gestos que indiquen que ese es el camino que toma a partir de ahora el València CF". Esos gestos han de ser concretos, palpables, ya no valen promesas ni buenas intenciones de palabra. De hecho, Ribó ha puesto sobre la mesa dos movimientos que el Valencia CF debe cumplir para mantener vivo un proyecto importante para la ciudad pero también decisivo para el presente y futuro del Valencia CF. "El València CF tiene dos buenos ejemplos para mostrar esta voluntad de avanzar: que soliciten todos los trámites para la licencia de obra del nuevo estadio, y que empiecen a trabajar en las obras para hacer el polideportivo en el barrio de Benicalap a que se comprometieron en 2007".